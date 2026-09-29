Salzburg
MT:n aiemmille tiedoille vahvistus: EU-komission lähes pakko leikata maatalousrahaa odotettua enemmän
Haavetta ”vain” viidenneksen kutistuksesta ei enää yritetä pitää yllä.
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Lue artikkelin tiivistelmä
- EU:n vuosien 2028–2034 rahoituskehyksestä ei ole vielä sovittu, mutta artikkelin mukaan maatalousrahojen arvioidaan pienenevän aiempaa enemmän.
- Saksan vetämä kuuden nettomaksajamaan ryhmä, johon Suomi kuuluu, vaatii lähes 2 000 miljardin budjettiin ”satojen miljardien” leikkauksia.
- Maataloudelle luvattiin aiemmin noin 300 miljardia suoriin tukiin, mikä tarkoittaa noin 20 prosentin leikkausta nykyiseen reilun 380 miljardin maatalousbudjettiin.
- Maatalouskomissaari Christophe Hansen on viitannut vaikeuksiin puolustaa maataloudelle esitettyä rahoitusta uusilta leikkauksilta.
- MT:n tietojen mukaan koko rahoituskehykseen suunnitelluista leikkauksista puhutaan yli sadasta ja korkeintaan 400 miljoonasta.