Financial Times: Suomi ja viisi muuta maata ajavat EU:ssa suuria leikkauksia maatalous- ja aluetukiinKuusi jäsenmaata, Suomi mukaan lukien, haluavat vähentää merkittävästi maatalouden ja heikoimpien alueiden tukia, joihin EU:n budjetista on perinteisesti mennyt noin kaksi kolmasosaa.
Financial Times uutisoi, että kuusi jäsenmaata vaatii EU:lta satojen miljardien eurojen menoleikkauksia, tai ne uhkaavat jättää hyväksymättä tulevan monivuotisen budjetin.
FT:n mukaan vaatimuksen takana ovat Saksa, Hollanti, Itävalta, Ruotsi, Tanska ja Suomi. Valtiot ovat tehneet asiasta yhteiskirjeen, jonka allekirjoittajista yksi on Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Kirjeessä vaaditaan, että koko EU:n talousarvio uudistetaan perusteellisesti.
Kuusi jäsenmaata, Suomi mukaan lukien, haluavat vähentää merkittävästi maatalouden ja heikoimpien alueiden tukia, joihin EU:n budjetista on perinteisesti mennyt noin kaksi kolmasosaa. Rahaa halutaan siirtää edellä mainituista puolustukseen sekä innovaatiokehitykseen.
Vaatimukset koskevat vuosien 2028–2034 talousarviota. Budjetin läpimeno vaatii Euroopan unionin kaikkien 27 jäsenmaan hyväksynnän.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat