KSML: Keski-Suomen hyvinvointialuejohtaja erosi tehtävästään viikko sitten − haluaakin nyt perua eronsaKeski-Suomen hyvinvointialueen johtopaikat ovat olleet tuulisia.
Keski-Suomen ex-hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorela on ilmoittanut halukkuutensa perua virkasuhteensa purun ja jatkaa hyvinvointialuejohtajana. Asiasta uutisoi Keskisuomalainen.
Keskisuomalainen on saanut haltuunsa valtuutetuille toimitetun kirjeen, jossa Vuorela kertoo, että on edelleen käytettävissä Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajan tehtävään. Hän kertoo myös mielellään tulevansa valtuuston kuultavaksi.
Kirjeessään Vuorela kertoo, että hänen irtisanoutumisensa tapahtui painostettuna eikä se vastannut hänen tosiasiallista tahtotilaansa.
Aluehallituksen puheenjohtajan Jani Ylälehdon (kesk.) mukaan asiassa ei pitäisi olla mitään epäselvää.
Virkasuhde on hänen mukaansa päättynyt ja virkaa hoidetaan väliaikaisella järjestelyllä.
”Virka voidaan täyttää vain uudella hakumenettelyllä”, Ylälehto sanoo.
Ylälehdon mukaan aluevaltuustokaan ei voi muuttaa tilannetta enää.
”Virka voidaan täyttää vain uudella hakumenettelyllä.”
Vuorela purki virkasuhteensa koeajalla omalla ilmoituksellaan viime viikon keskiviikkona. Vuorelan koeaika oli päättymässä 22. lokakuuta. Tuolloin hän kertoi tiedotteessa muutosvauhtinsa olleen liian kova.
Keski-Suomen hyvinvointialueen johtopaikat ovat olleet tuulisia. Edellinen hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet sai lähteä tehtävästään viime vuoden loppupuolella. Myös aluehallituksen aiempi puheenjohtaja Maria Kaisa Aula (kesk.) erosi pestistään vuoden 2025 lopussa.
Keski-Suomen hyvinvointialue joutui 2024 valtion ohjaukseen heikon taloustilanteensa takia. Hyvinvointialueella on sittemmin viety läpi monia kovia säästöpäätöksiä, jotka ovat muun muassa harventaneet maaseudun palveluverkkoa.
Keskisuomalainen: Virkasuhteensa purkanut Piia Vuorela haluaa palata Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajaksiArtikkelin aiheet
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