Edessä lauha viikonloppu – Lappiin luvassa pikkupakkasta Suomeen on virrannut lauhaa ilmaa ja viime viikon pakkaset ovat korvautuneet maan etelä- ja keskiosassa suojasäällä.

Lauhtumisen myötä jalankulkuväylät ovat muuttuneet paikoin suorastaan luistinradoiksi. Kuva: Jaana Kankaanpää

Juha Jantunen

Perjantaina lämpötila nousi pohjoista lukuun ottamatta nollan yläpuolelle. Lämpötilan nollaraja ulottui Kajaaniin ja Vaalaan asti. Oulu jäi vähän pakkasen puolelle kuten koko Lappi. Etelässä lumi on vähentynyt, lännessä paikoin kymmenen senttiä viimeisimmän vuorokauden aikana. Lauhtumisen myötä jalankulkuväylät ovat muuttuneet paikoin suorastaan luistinradoiksi.

Lauantaina lumensulatus jatkuu maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa on sentään pikkupakkasta ja Pohjois- ja Itä-Lapissa sataa hieman myös uutta lunta. Etelässä ei varsinaisia sateita ole, paikoin lähinnä vesitihkua ja sumuakin.

Sunnuntaina lännestä saapuva matalapaine tuo maan etelä- ja keskiosaan lunta, räntää ja vettä. Etelärannikollakin sade alkanee lumena, mutta muuttuu pian vedeksi. Salpausselän eteläpuolella suuri osa sateista on vetistä, keskemmällä maassa uutta lunta kertyy 5–10 cm.

Alkuviikolla sunnuntaisen matalapaineen jälkeen pohjoisesta virtaa vähän kylmempää ja myös kuivempaa ilmaa ja maan keskiosassakin maanantain päivälämpötila on jäämässä vähän pakkasen puolelle. Etelässä on edelleen suojasäätä. Viikonlopun pilvien ja sumujen jälkeen kevättalvinen aurinko voi hyvinkin näyttäytyä suuressa osassa maata.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

