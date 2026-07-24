Päättäjien mielestä he ovat oikeassa lakkauttaessaan lähipalveluita: ”Kaikenlaisia laskelmia ne kuntalaisetkin tekevät”

Tutkijan mukaan monet päättäjät ajattelivat, että heillä on oikea tieto ja he ymmärtävät, mikseivät lakkautukset ole huono asia.