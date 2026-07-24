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Päättäjien mielestä he ovat oikeassa lakkauttaessaan lähipalveluita: ”Kaikenlaisia laskelmia ne kuntalaisetkin tekevät”
Tutkijan mukaan monet päättäjät ajattelivat, että heillä on oikea tieto ja he ymmärtävät, mikseivät lakkautukset ole huono asia.
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Uutiset
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Politiikka
24.7.2026
05:00
Joonatan Reunanen
Artikkelin aiheet
lähipalvelu
kuntapolitiikka
demokratia
sote-uudistus
hyvinvointialue
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