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Johanna Vuorelman johtamassa tutkimushankkeessa selvitetään, miten lähipalveluiden lakkautukset vaikuttavat demokratiaan.

Päättäjien mielestä he ovat oikeassa lakkauttaessaan lähipalveluita: ”Kaikenlaisia laskelmia ne kuntalaisetkin tekevät”

Tutkijan mukaan monet päättäjät ajattelivat, että heillä on oikea tieto ja he ymmärtävät, mikseivät lakkautukset ole huono asia.
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Uutiset|Politiikka
24.7.202605:00
Joonatan Reunanen
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