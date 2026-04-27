Harvinaisen harva ostaisi nyt asunnon tai autonKuluttajien luottamus talouteen matelee.
Kuluttajien luottamus omaan sekä maan talouteen laski huhtikuussa edelleen, kertoo Tilastokeskus.
Luottamuksen horjuminen näkyy Tilastokeskuksen mukaan siten, että harvinaisen harva suunnittelee asunnon ostoa.
Asunnon ostoaikeet olivat huhtikuussa harvinaisimpia tällä vuosituhannella. Vaivaiset 10 prosenttia kuluttajista harkitsi asunnon ostoa tai talon rakentamista vuoden sisällä. Kodin peruskorjaamiseen suunnitteli käyttävänsä rahaa 16 prosenttia vastaajista.
Huhtikuussa 14 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa henkilöauton vuoden sisällä.
”Melkein yhtä matalalla tasolla on tosin käyty jo pariin otteeseen aiemminkin viime vuosien aikana”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo sanoo tiedotteessa.
Enää noin 14 prosenttia kuluttajista uskoo Suomen taloustilanteen parantuvan seuraavan vuoden aikana.
Odotuksia taloudesta nakertavat Tilastokeskuksen mukaan sodat ja sekavan maailmantilanteen seuraukset, kuten polttoaineiden kallistuminen.
”Koko EU:n ja euroalueen tasolla talousluottamus on suorastaan romahtanut. Suomessa vähittäistä hiipumista on ollut jo marraskuusta alkaen”, sanoo Kangassalo.
Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku laski huhtikuussa lukemaan –12,5. Maaliskuussa luku oli –11,5 ja helmikuussa –10,5.
Lisäksi enää noin 14 prosenttia kuluttajista uskoo Suomen taloustilanteen parantuvan seuraavan vuoden aikana, ja melkein puolet ennakoi maan talouden taantuvan.
Kuluttajien arviot huhtikuussa kyselyhetken inflaatiosta ja hintojen muutoksesta vuoden kuluttua kohosivat entisestään. Kuluttajat esimerkiksi arvioivat, että hinnat nousisivat yli neljä prosenttia seuraavan vuoden aikana.
Hintojen nousu voi olla Tilastokeskuksen mukaan yksi syy siihen, että kuluttajista miltei 30 prosenttia arvioi huhtikuussa oman taloutensa tilan huonommaksi kuin vuotta aiemmin. Entistä useampi pelkäsi myös taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa.
