Marttaliitto sai uuden puheenjohtajan 26-vuotiaasta eduskunta-avustajasta Roosa Grönberg haluaa vahvistaa Marttojen näkyvyyttä ja tuoda esiin hyvän arjen teemoja, jotka koskettavat kaikkia.

Jaa Kuuntele

Marttaliiton vuosikokous valitsi Roosa Grönbergin järjestön puheenjohtajaksi kaudelle 2026–2028. Vuosikokous järjestettiin lauantaina 25.4. Vantaalla. Kuva: Marttaliitto ry

Suvi Jylhänlehto

Marttaliitto valitsi vuosikokouksessaan lauantaina Roosa Grönbergin järjestön puheenjohtajaksi kaudelle 2026–2028.

Grönberg on 26-vuotias kauppatieteiden kandidaatti Riihimäeltä. Hän työskentelee eduskunta-avustajana ja on toiminut opiskelijajärjestöissä luottamustehtävissä.

Marttajärjestössä hän on ollut jäsenenä vuodesta 2020 lähtien ja kuuluu Riihimäen Marttoihin.

Grönberg haluaa vahvistaa Marttojen näkyvyyttä ja tuoda esiin hyvän arjen teemoja, jotka koskettavat kaikkia.

”Marttojen on näyttävä ja kuuluttava kovaa. Minulla on vahva martta-aate, päämäärätietoisuutta ja osaamista vaikuttaa ja tehdä Marttoja tunnetuksi. Tässä ajassa tarvitaan uskoa tulevaisuuteen ja sitä voidaan rakentaa hyvän arjen kautta”, Grönberg linjaa tiedotteessa.

Marttaliiton hallituksen väistyvä puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen korosti kokouksen avauksessa rohkean toiminnan ja yhdessä tekemisen merkitystä muuttuvassa toimintaympäristössä.

”Epävarmoina aikoina pahinta on jähmettyminen. Marttojen vahvuus on kyvyssä toimia, uudistua ja tarttua haasteisiin.”

Pietikäinen nosti esiin varautumisen, arjen taitojen ja yhteisöllisyyden merkityksen tilanteessa, jossa esimerkiksi ilmastonmuutos ja turvallisuustilanteen muutokset haastavat arkea.

Marttaliiton johdossa on tapahtunut muitakin muutoksia. Liiton keulakuvana 16 vuotta toiminut pääsihteeri Marianne Heikkilä jätti tehtävänsä huhtikuussa. Hänen seuraajaansa ei ole vielä valittu. Tehtävää hoitaa nyt kansalaistoiminnan johtaja Reija Salovaara.