Säätiedot puuttuivat perjantain MT:n paperilehdestäTekninen ongelma Ilmatieteen laitoksen järjestelmissä ratkesi lehden jo mentyä painoon.
Perjantaina ilmestyneen Maaseudun Tulevaisuuden takasivulta puuttuivat säätiedot.
Puutteen syynä olivat tekniset ongelmat, joita ilmeni torstaina iltapäivällä Ilmatieteen laitoksen järjestelmissä. Ilmatieteen laitos kokoaa MT:n julkaisemat ennusteet.
Ongelmista johtuen säägrafiikkaa ei saatu MT:n toimituksen käyttöön lehden painoaikataulujen rajoissa.
Vika onnistuttiin korjaamaan torstain aikana, ja säätiedot ovat oikealla paikallaan perjantaina verkossa julkaistussa näköislehdessä.
Toimitus pahoittelee tapausta.
