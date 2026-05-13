Litra dieseliä maksaa nyt ensi kertaa bensalitraa enemmän – inflaatio kiihtyi huhtikuussaHuhtikuun alussa voimaan tullut virvoitusjuomavero nosti sokerillisten virvoitusjuomien hintoja 10 prosenttia.
Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kipusi huhtikuussa 1,5 prosenttiin, kertoo Tilastokeskus.
Inflaatio on noussut Suomessa alkuvuoden aikana tasaisesti. Tammikuussa inflaatio oli vielä nollan tuntumassa. Maaliskuussa lukema oli 1,3 prosenttia.
Syynä inflaation nousuun ovat öljyn maailmanmarkkinahinnat, jotka ovat maalis-huhtikuussa huidelleet noin sadassa dollarissa barrelilta eli tynnyriltä.
Rajuin vaikutus maailmanmarkkinahintojen nousulla on ollut lämmitysöljyn ja dieselin hintaan, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Kristiina Nieminen tiedotteessa. Lämmitysöljyn kuluttajahinnat nousivat huhtikuussa edellisvuoteen verrattuna 72 prosenttia ja dieselin 36 prosenttia.
”Dieselin kallistuminen näkyy myös tankkauspisteellä: hinta on nyt ensimmäistä kertaa ylittänyt bensiinin litrahinnan”, Nieminen sanoo.
95-oktaanisen bensiinin hinta on noussut samana aikana keskimäärin 16 prosenttia ja 98-oktaanisen 15 prosenttia.
Lähi-idän kriisit ovat nostaneet voimakkaasti lentopolttoaineiden hintoja alkuvuodesta.
Kuluttajahintojen nousua hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korot sekä asiakirjamaksut.
”Autottoman kaupunkilaisasuntovelallisen inflaatio on yhä matala öljylämmitteiseen ja autoilevaan omakotitaloasujaan verrattuna”, kirjoittaa Hypon pääekonomisti Juho Keskinen viestipalvelu X:ssä.
Palkansaajien keskusjärjestö SAK:n pääekonomisti Patrizio Laina taas toteaa viestipalvelussa, että palkansaajien ostovoima saattaa palautua ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan vanhempi tutkija Ville Kaitila puolestaan huomautti lentolippujen hintojen hieman laskeneen viime vuodesta, mihin pääsiäisen ajoittuminen saattoi vaikuttaa.
”Kyllä ne vielä nousevat”, hän kirjoitti X:ssä.
Sähkön kuluttajahinnat taas laskivat maaliskuulta huhtikuulle 21 prosenttia, mikä johtuu normaalista kevään kausivaikutuksesta.
”Kun lämmitysmäärät pienenevät ja samanaikaisesti vesi- ja tuulivoiman tuotanto lisääntyy, sähkön hinta tyypillisesti laskee”, Nieminen selventää.
Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli huhtikuussa 3,0 prosenttia, kun se maaliskuussa oli 2,6 prosenttia.
Suomen vastaava inflaatio oli huhtikuussa 2,4 prosenttia. Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa.
