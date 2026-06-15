Tiedossa epävakaata säätä ja uusia sateita Lähipäivien sää on vaihtelevaa ja sateista erityisesti maan itäosassa, jossa vettä voi kertyä paikoin yli 50 millimetriä. Lännessä pysytään pääosin kuivempana, ja juhannukseksi sää on lämpenemässä selvästi.

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Uutiset | Sää Jani Sorsa

Säätyyppi jatkuu epävakaisena. Lähipäivinä varsinkin maan itäosassa sekä Kainuusta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella esiintyy sekä jatkuvaa vesisadetta, sadekuuroja että ukkoskuuroja. Kolmessa vuorokaudessa vettä voi kertyä näillä alueilla runsaasti − monin paikoin 15−30 millimetriä, mutta paikoin jopa 40−70 millimetriä. Idässä pitkään vallinneeseen kuivuustilanteeseen tulee siis merkittävästi helpotusta.

Viikon sateisin ja samalla tuulisin päivä on keskiviikko. Maan länsiosassa pohjoisen ja luoteen väliltä puhaltavat puuskat voimistuvat päivällä ajoittain 15 m/s yläpuolelle, mikä voi aiheuttaa paikallisia tuulivahinkoja.

”Lämpötilat jäävät juhannusta edeltävinä päivinä hieman tavanomaista alemmiksi.” Jani Sorsa

Maan länsiosa on lähipäivinä muuta maata kuivempi. Sadekuurot ovat satunnaisia ja varsinkin länsirannikon läheisyydessä päivät voivat olla aurinkoisia.

Lämpötilat jäävät juhannusta edeltävinä päivinä hieman tavanomaista alemmiksi. Maan etelä- ja keskiosassa vuorokauden ylin on pääsääntöisesti 15 ja 22 asteen välillä, joskin sateen alla lämpötila voi jäädä alemmaksikin. Pohjoisessa tiistain ja torstain välinen päivälämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä.

Sää on lämpenemässä juhannukseksi. Perjantaina 20 astetta ylittyy Etelä- ja Keski-Suomessa monin paikoin ja lauantaina lähestytään hellerajaa.