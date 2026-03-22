Kuljettaja kuoli mönkijäonnettomuudessaSatakunnassa Eurajoella sattui lauantaina mönkijäonnettomuus, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos.
Mönkijänkuljettaja kuoli Eurajoella lauantaina illansuussa, tiedottaa Lounais-Suomen poliisilaitos.
Alustavien tietojen mukaan 59-vuotias mies oli ollut yksin liikkeellä mönkijällä, kun toistaiseksi tuntemattomasta syystä mönkijä kaatui. Mies jäi mönkijän alle ja kuoli.
Poliisi on aloittanut onnettomuuden tutkinnan. Onnettomuutta tutkitaan kuolemansyyntutkintana eikä poliisi tiedota asiasta toistaiseksi enempää.
