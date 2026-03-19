HS: MTK:n maksama palkkio Eerikki Viljaselle muhkein kansanedustajien ulkopuolisista luottamustehtävistäViljanen istuu eduskunnassa maa- ja metsätalousvaliokunnassa.
Helsingin Sanomat selvitti kansanedustajien nostamien palkkioiden määriä eduskunnan ulkopuolisista luottamustehtävistä. Moni kansanedustaja yltää vuosittain kymmenien tuhansien eurojen palkkioihin.
Suurimman yksittäinen palkkion ulkopuoliselta taholta vastaanotti vuonna 2024 kansanedustaja Eerikki Viljanen (kesk). Palkkion summa on noin 60 000 euroa ja sen maksaja on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK). Palkkio tulee toimimisesta MTK:n valtuuskunnan puheenjohtajana.
Sivutoimiset luottamustehtävät ilmoitetaan kansanedustajien sidonnaisuusilmoituksissa, sillä ne voivat asettaa heidän riippumattomuutensa kyseenalaiseksi.
Viljanen istuu eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa käsittelemässä lakiesityksiä, joihin MTK pyrkii vaikuttamaan, huomauttaa Helsingin Sanomat.
Viljanen vastaa Helsingin Sanomille, ettei näe rooleissaan ristiriitaa.
Vertailusta on poistettu esimerkiksi ministeripalkkiot. Luvut ovat vuodelta 2024, viime vuoden lukuja ei ole vielä ilmoitettu.
