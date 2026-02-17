Tammikuussa käytettiin ennätyksellisen paljon sähköä, kertoo Energiateollisuus Sähkötehontarve oli korkeimmillaan tammikuun 8. ja 9. päivä noin kello 17–20.

Jaa Kuuntele

Poikkeuksellisen kylmä sää lisäsi tammikuussa lämmityksen tarvetta. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN.

Uutiset | Energia STT

Tammikuussa Suomessa käytettiin sähköä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 9,6 terawattituntia. Tämä selviää Energiateollisuus ry:n tuoreesta sähkötilastosta.

Sähköä käytettiin tammikuun aikana noin 13 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Aikaisempi ennätys on vuodelta 2010, jolloin sähköä käytettiin 9,3 terawattituntia.

Energiateollisuuden toimitusjohtajan Jukka Leskelän mukaan poikkeuksellisen kylmä sää lisäsi lämmityksen tarvetta, minkä vuoksi sähkölämmitteisissä kodeissa kului tavanomaista enemmän energiaa.

”Tämän lisäksi sähkökattiloiden käyttö kaukolämmön tuotannossa lisäsi sähkönkysyntää”, Leskelä sanoo tiedotteessa.

Sen sijaan teollisuuden sähkön käyttö supistui hieman.

Sähkötehontarve oli korkeimmillaan tammikuun 8. ja 9. päivä noin kello 17–20. Tuolloin sähkötehoa oli käytössä 15 447 megawattia. Näin korkealla tehontarve ei ole ollut aikaisemmin.

Myös kotimaisten voimalaitosten tuotantoennätys meni rikki. Suomalaiset voimalaitokset tuottivat sähköä 15 403 megawatin teholla tammikuun 10. päivä klo 19–20.

– Suomalainen sähköjärjestelmä toimi hyvin. Kaikki saivat tarvitsemansa sähkön, rajoituksista ei tarvinnut puhua. Koska sähkön hinta pysyi kuukauden ensimmäiset viikot varsin kohtuullisena, ei sähkönkäyttäjillä ollut tarvetta vähentää sähkönkäyttöään. Tämä selittää osaltaan toteutuneita kulutuslukuja, Leskelä sanoo.

Kuukauden viimeisillä viikoilla iski korkeapaine ja alkoi tuuleton kylmä jakso.

Tammikuussa pörssisähkön keskimääräinen kuukausihinta oli korkein sitten vuoden 2022 joulukuun. Loppukuusta varttihinta ylitti useaan otteeseen 40 senttiä kilowattitunnilta.

Sähköä tuotiin tammikuun aikana Ruotsista lähes kolme kertaa enemmän kuin viime vuoden tammikuussa.