Aloitatko loman tarkastamalla palovaroittimen ja hätätiet? Pelastusalan asiantuntija tekee niinHotelleissa, vierasmökeissä, ravintoloissa ja yökerhoissa on hyvä kiinnittää talvilomalla huomio myös alkusammutusvälineiden sijaintiin sekä hätäpoistumisteihin.
Tulipalo voi muuttaa loman hetkessä tuhoisasti. Paras tapa varautua on oma ennakoiva toiminta, etenkin kun majoitutaan vieraissa paikoissa, muistuttaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK.
”Pienellä alkutsekkauksella varmistaa hyvän loman ja tietää, miten toimia hätätilanteessa uudessa paikassa”, SPEKin asiantuntija Lauri Lehto vinkkaa.
Hän tarkistaa lomalla aina ensin palovaroittimen, ja neuvoo muita tekemään samoin.
Palovaroitin on olennaisin väline tulipalon alkuvaiheessa, sillä se havaitsee alkavan palon ja varoittaa siitä. Sen toimivuuden voi varmistaa majapaikassa painamalla testinappia.
Kaikissa majoituspalveluissa ei palovaroitinta ole joka huoneessa.
”Olen joskus lähtenyt lomalla ensimmäisenä kauppaan ostamaan palovaroitinta, kun majapaikassa sellaista ei ollut. Kannustan muita samaan. Se on halpa hinta siitä, että pelastuu mahdollisesta palosta”, Lehto kertoo.
Jos jotakin sattuu, aikaa toimintaan on vähän. Alkusammutusvälineiden sijainti kannattaa siis katsoa etukäteen.
”Käsisammuttimet ovat ulkomaillakin samanlaisia ja käyttö sujuu myös lomailijalta. Henkilökuntaa ei kannata jäädä odottelemaan, sillä palo ehtii kasvaa”, Lehto toteaa.
Matkailijan kannattaakin itse sammuttaa palonalku, jos se on turvallista tai poistua ulos.
Käsisammutinta käytetään ottamalla sokka irti ja suuntaamalla letku liekkien juureen.
Pienen palon sammutus onnistuu lähes keneltä vain, mutta omasta turvallisuudesta tulee aina pitää huoli ja lisäksi soittaa paikalliseen hätänumeroon, SPEKin tiedotteessa muistutetaan.
Paloturvallisuuteen kannattaa hotellin tai vierasmökin lisäksi keskittyä myös ravintolassa, yökerhoissa ja muissa yleisissä tiloissa.
"Poistumisreitit eivät valitettavasti ole kaikkialla turvallisia. Niiden edessä ei saisi olla mitään tavaraa eivätkä ne saisi olla lukittuja", Lehto toteaa.
