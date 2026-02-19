Pörssisähkön käyttäjille helpotusta huomenna, aamun hintataso yhä korkeaIltaa kohden hinnat laskevat, ja puoli seitsemältä hinta painuu alle viiden sentin kilowattitunnilta.
Pörssisähkön hirveimmät hinnat eivät jatku enää huomenna, mutta aamun hintataso on silti korkea. Aamulla seitsemän ja yhdentoista välillä verolliset varttihinnat kilowattitunnilta liikkuvat 20 ja 25 sentin tietämillä.
Iltaa kohden hinnat laskevat, ja puoli seitsemältä hinta painuu alle viiden sentin kilowattitunnilta.
Tänä aamuna pörssisähkön hinta ylsi puolen tunnin ajan lähes 60 senttiin kilowattitunnilta.
Huomisen keskihinta on reilut 12 senttiä kilowattitunnilta, kun se on tänään hieman alle 23 senttiä.
