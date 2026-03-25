”Maan vuokraaminen tuuli- tai aurinkovoimalle parantaa maan tuottoa”Tuulivoimayhtiöiden konkurssien riski maanomistajalle voi olla väistymässä. MT Livessä tänään Uusiutuvat ry:n toimitusjohtaja Anni Mikkonen.
”Huomattavasti parempi tuotto kuin metsätaloudesta”, vastaa Uusiutuvat ry:n toimitusjohtaja Anni Mikkonen kysymykseen maan vuokraamisesta tuulivoiman käyttöön MT Livessä.
Toki vuokraamiseen liittyy myös riskejä esimerkiksi tuulivoimayhtiön mennessä konkurssiin. Näin on käynyt Pyhäjoella ja Ruotsissa useamminkin.
Konkurssitapausten riski maanomistajalle tosin voi olla väistymässä.
Mikkosta haastatteli MT:n uutispäällikkö Niklas Holmberg.
- Osaston luetuimmat