Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä selviää, että kokoomuksen kannatus on laskenut yrittäjien ja pk-yritysten edustajien keskuudessa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on pienten ja keskisuurten yritysten suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Asia selviää Suomen Yrittäjien teettämästä Yrittäjägallup-kyselystä.

Purraa kannatti pääministeriksi 20 prosenttia kyselyn vastaajista. Toiseksi suosituin vaihtoehto oli nykyinen pääministeri Petteri Orpo (kok.). Häntä kannatti 17 prosenttia.

Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta olisi äänestänyt 29 prosenttia yrittäjistä ja pk-yritysten edustajista. Perussuomalaisten kannatus oli 19 prosenttia, keskustan 11. Kokoomuksen johto on huvennut, koska vuosi sitten puolueen kannatus oli 36 prosenttia.

Tutkimusyhtiö Verian toteutti kyselyn elokuun alkupuoliskolla. Kyselyyn vastasi vajaat 1 100 pk-yrityksen edustajaa, joista 45 prosenttia oli yksinyrittäjiä. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.