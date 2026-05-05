”Omaisuudensuoja ei toteudu riittävästi” ‒ tuottajajärjestö vaatii näitä lakimuutoksia MTK:n mukaan pöydällä oleva lakiesitys ylläpitää nykytilaa, jossa pakkolunastusta voidaan käyttää liian kevyin perustein ja maanomistajan asema jää turvattomaksi.

Jaa Kuuntele

MTK:n mukaan maanomistajan omaisuudensuoja on Suomessa liian heikko. Kuvituskuva. Kuva: Petteri Kivimäki

Uutiset | Maanomistus Jukka Koivula

MTK kritisoi uutta yhdyskuntakehittämislain lakiluonnosta. Tuottajajärjestön mukaan luonnos on jättämässä maanomistajan omaisuudensuojan liian heikoksi.

”Nykyinen sääntely mahdollistaa pakkokeinojen käytön liian matalalla kynnyksellä ilman varmuutta niiden viimesijaisuudesta”, MTK:n tiedotteessa todetaan.

MTK:n juristi Jenni Hunnakko korostaa, että mitään muuta perusoikeutta ei ole hyväksyttävää rikkoa taloudellisen voiton vuoksi, eikä omaisuudensuojan pitäisi olla poikkeus.

”Lunastusten taustalla nähtävät taloudelliset motiivit lisäävät maanomistajien kokemaa epäoikeudenmukaisuutta ja heikentävät koko lunastusjärjestelmän uskottavuutta kansalaisten silmissä”, Hunnakko sanoo.

”Lunastusten taustalla nähtävät taloudelliset motiivit lisäävät maanomistajien kokemaa epäoikeudenmukaisuutta ja heikentävät koko lunastusjärjestelmän uskottavuutta kansalaisten silmissä.” Jenni Hunnakko

MTK:ssa katsotaan myös, että yhdyskuntarakentamisen kasvava tarve on mahdollistanut lunastusten laajan tulkinnan “yleiseksi tarpeeksi”. Tämä heikentää tuottajajärjestön mielestä maanomistajan asemaa ja luo pakkolunastusuhkaa jopa vapaaehtoisiin maakauppoihin.

Lunastuslain korvausperusteita on uudistettu, muttei tuottajajärjestön mielestä riittävästi.

”Omaisuudensuojaa on vahvistettava myös yhdyskuntakehittämislaissa. Lunastus on säädettävä selkeästi viimesijaiseksi keinoksi, yleisen tarpeen määritelmää täsmennetään ja lakiin lisätään lunastusten jälkiseuranta. Maanomistajalla tulee olla oikeus valvoa, toteutuuko lunastuksen perusteena ollut hanke.”

”Lunastus on säädettävä selkeästi viimesijaiseksi keinoksi, yleisen tarpeen määritelmää täsmennetään ja lakiin lisätään lunastusten jälkiseuranta.” Jenni Hunnakko

MTK:sta muistutetaan lisäksi omaisuudensuojan olevan keskeinen perusoikeus.

”Sääntelyn tulee olla tarkkarajaista ja ennakoitavaa. Pakkokeinojen viimesijaisuutta on korostettava, ja kuntien lunastus- ja korvausvelvollisuutta sekä niiden rajoja on ajanmukaistettava maanomistajan aseman vahvistamiseksi.”

Pakkolunastuksen ei tulisi olla mahdollista tilanteissa, joissa hanke voidaan toteuttaa olennaisilta osin samanlaisena ilman pakkolunastusta.

MTK: Maanomistajan omaisuudensuoja ei toteudu riittävästi – lakiin tarvitaan korjauksia