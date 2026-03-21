Satakunnan Kansa: Kauppa-auton viimeinen kierros, perinteinen palvelu päättyy 45 vuoden jälkeen Pohjois-Satakuntaa vuosikymmenten ajan kiertänyt kauppa-auto on Satakunnan viimeinen ja koko Suomen toiseksi viimeinen.

Jaa Kuuntele

Maaseudun hiljentyminen on yksi syy Mukkalan kauppa-auton liikennöinnin lopettamiseen. Kuva: Johannes Tervo

Maija Ala-Siurua

Pitkä perinne päättyy Satakunnassa lauantaina, kun Suomen toiseksi viimeinen kauppa-auto ajaa viimeisen kierroksensa, kertoo Satakunnan Kansa.

Mukkalan kauppa-auto kiersi Pohjois-Satakuntaa vuodesta 1981, ajokilometrejä kertyi 800 000.

”On tämä surullista, kun olen kymmenien vuosien ajan ollut tekemisissä näiden samojen ihmisten kanssa, ja nyt on joutunut kertomaan heille, ettei tämä enää jatku”, Juha Mukkala kertoo Satakunnan Kansalle.

Mukkalan mukaan lopettamispäätökseen ovat syynä maaseudun hiljeneminen, asukkaiden ostovoiman heikkeneminen, kustannusten kasvu ja nykyisen kauppa-auton käyttöiän lopun lähestyminen.

Uuden auton hankkiminen maksaisi yli puoli miljoonaa euroa.

”Nykyisillä myynneillä ei saa katettua edes kuluja”, Mukkala kertoo Satakunnan Kansalle.

Hän on pyörittänyt yritystä veljensä Mika Mukkalan kanssa.

Satakunnan Kansa: Pitkä perinne päättyy Satakunnassa lauantaina, kun Suomen toiseksi viimeinen kauppa-auto ajaa viimeisen kierroksensa – ”On tämä surullista”