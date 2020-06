Yli 100 uutta havaintopaikkaa Syken sinileväseurantaan – ilmoita myös omat havaintosi

Markku Vuorikari

Sinilevän tunnistaa helposti veden pinnalla olevasta siitepölymäisestä kerroksesta.

Syken sinileväseuranta alkoi jälleen kesäkuun alussa. Syken uusimpana yhteistyökumppanina aloittivat tänä kesänä Suomen rotarit.

Syke on seurannut kesän sinilevätilannetta vuodesta 1998 eri yhteistyökumppanien kanssa. Seuranta on käynnissä kesäkuusta syyskuuhun. Syke kokoaa sinilevähavainnot Järvi-meriwikipalveluun, johon myös kansalaiset voivat ilmoittaa omista havainnoistaan (katso linkki jutun lopusta).

Seurannat tuottavat tietoa meri- ja järvivesien sinilevätilanteen kehittymisestä pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Havaintoaineistolla arvioidaan esimerkiksi Itämeren ja järvien rehevöitymistä. Toisaalta havaintoja käytetään viikoittaisiin leväkatsauksiin, joista hyötyvät kaikki vesistöjen käyttäjät.

Sinileväkukinnot yleistyvät vesistöjen lämmetessä, joten alkukesästä sinileväesiintymiä ei juuri ole. Mennyt leuto talvi saattaa vaikuttaa sinileväesiintymiin, sillä maan ollessa sulana talven vesisateet huuhtoivat runsaasti ravinteita vesistöihin. Syken mukaan laajojen ja voimakkaiden sinileväesiintymien riski on kuitenkin pienempi, kuin viime kesänä.

Sinilevän määrää arvioidaan havaintopaikoilla silmämääräisesti ja mittaamalla erilaisia muuttujia, kuten veden lämpötilaa ja näkösyvyyttä. Havaintoja leväseurantaan saadaan valtakunnallisista havaintopaikoista, Rajavartiolaitoksen lentäjiltä, risteily- ja kauppalaivoilta sekä kansalaisilta.

''Virallisia havaintopaikkoja on noin kolme ja puoli sataa, joista 2/3 on sisävesissä'', kertoo Syken pääjohtaja Lea Kauppi. Tänä vuonna uusia havaintopaikkoja saatiin yli sata, kun rotarit lähtivät mukaan seurantaan. ''Aiempina vuosina varsinkin rannikoiden ja saariston havaintopaikoista on ollut pulaa, mutta rotarien ansiosta tilanne parani merkittävästi'', Kauppi kiittelee.

''Rotareille ympäristökysymykset ja Itämeren tila ovat olleet pitkään tärkeitä aiheita, joten yhteistyön aloittaminen Syken kanssa oli luontevaa'', kertoo puheenjohtaja Pentti Aspila rotarien Itämeren toimintaverkostosta. Rotarit tavoittelivat noin 50 vapaaehtoista levätilanteen seuraajaa, mutta hakuprosessissa vapaaehtoisia ilmoittautui yli sata. ’’Tämä ryntäys tiivistää hyvin rotarien innokkuuden auttaa Itämerta’’, Aspila sanoo.

Vaikka havaintopisteiden määrä on lisääntynyt merkittävästi, lisähavaintoja toivotaan myös kansalaisilta. Havaintoja toivotaan erityisesti merialueilta, joilla havaintopaikkoja on sisämaata vähemmän. Havaintoja kaivataan myös sinilevättömistä paikoista, sillä ihmiset raportoivat sinilevän puuttumisesta huomattavasti harvemmin, kuin runsaista kukinnoista. Molempia havaintoja kuitenkin tarvitaan kattavan tilannekuvan saamiseksi.

Sinilevän tunnistat veden pinnalla sijaitsevasta siitepölymäisestä keltaisesta tai vihertävästä lauttamaisesta esiintymästä. Sinilevä voi aiheuttaa myrkytysoireita, joita ovat esimerkiksi erilaiset iho-oireet.

Omat havainnot voi ilmoittaa havaintolähettiin, joka löytyy osoitteesta https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/

Heta-Linnea Kovanen

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla sinilevää on havaittu ainoastaan Etelä-Suomen rannikoilla sekä Lappeenrannassa.