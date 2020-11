Saimaannorppien tarkka määrä jäi leudon talven takia arvoitukseksi – karkea arvio on runsaat 400 norppaa

Miina Auttila

Metsähallitus on antanut karkean arvion saimaannorppien kannan koosta. Saimaalla oletetaan uiskentelevan noin 420–430 norppaa. Viime talven leutous ja jäättömyys hankaloittivat pesälaskentoja.

"Etenkin virtaisilla alueilla ja Savonlinnan eteläpuolisella Saimaalla suuri osa norpista talvehti ilman pesää. Pesälaskennan aika jäi jäiden nopean sulamisen vuoksi lyhyeksi, ja vaikeiden olosuhteiden takia läheskään kaikkia norpan pesäpaikkoja ei löydetty”, suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksesta kertoo.

Vähäisistä lumista norpille kolattiin 168 apukinosta. Määrä jäi puoleen tavoitteesta.

”Pesiä ja selkeitä jäällä makaavia norppia havaittiin vain 123 kpl. Havaintoaineisto jäi liian suppeaksi tarkan kannan koon määrittämiseen. Hyvään arvion tarvittaisiin noin 450–600 havaintoa”, kertoo norppakannan seurannasta vastaava ylitarkastaja Tero Sipilä Metsähallituksesta.

Niukoista havainnoista huolimatta norppakannan oletetaan kasvaneen talvesta 2019 noin 15–20 yksilöllä. Arvio perustuu vuoden 2019 kuolleisuus- ja syntyvyystietoihin sekä kannan aiempaan kehitykseen kolmen vuoden ajalta.

Ympäristöjärjestö WWF painottaa, että Saimaannorppa vaatii yhä tehokasta suojelua.

”Ilmaston lämpeneminen on suuri uhka saimaannorpille. Sen takia kanta tulisi saada mahdollisimman nopeaan kasvuun, ja kaikista ihmisen aiheuttamista norppakuolemista pitäisi päästä eroon. Tehokkain toimi on jatkaa keväistä verkkokalastuskieltoa heinäkuun loppuun, sillä kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on selvästi siirtynyt heinäkuulle”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen korostaa.