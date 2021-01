Luontoäiti tarjoili Eeva Räihälle näkymän, jota on kuvailtu jopa Ahdin morsiamen hunnuksi – asiantuntija: "Astetta kauniimmasta sohjosta on näköjään kyse"

Eeva Räihä

Aluksi Eeva Räihä luuli, että joku on heittänyt suuren pressun tai purjeen rantaveteen. Jotain vaaleaa näytti nimittäin laskostuneen vedessä kasvavan männyn ympärille.

Turkulaisella Eeva Räihällä on reipas tapa aloittaa uusi vuosi. Hän on nimittäin jo viitisen kertaa lähtenyt vuoden ensimmäisen päivän aamuna ulkoilemaan.

"Olen paukkuarka, joten uudenvuodenyö ei ole koskaan varsinaisesti nautinnollinen. Siksi minulla on tapana lähteä huonon yön jälkeen maadoittamaan itseäni luontoon."

Tänä vuonna Räihä suuntasi Kurjenrahkan kansallispuistoon Turun pohjoispuolelle. Viestinnän ammattilaisena ja ahkerana luontokuvaajana Räihällä on usein jokin ajatus, mitä hän mahdollisesti haluaisi retkellään nähdä ja kuvata.

Tällä kertaa hän oli ajatellut ikuistaa vuoden ensimmäisen auringonnousun. Se ei keskitalvella vaadi mahdottoman aikaista heräämistä, sillä valopallo vaivautuu näyttäytymään vuoden ensimmäisenä päivänä Lounais-Suomessa vasta kello 9.45.

Räihä sai kuljeskella Savojärven kierroksella rauhassa samaan aikaan, kun muut vielä viettivät laatuaikaa tyynyn ja peiton kanssa. Vuoden ensimmäinen auringonnousu jäi sankan sumun vuoksi Räihältä näkemättä, mutta se ei häntä haitannut etenkään sen jälkeen, kun hän näki jotain erikoista.

Mitä lähemmäs Räihä kulki rantaa, sitä enemmän hän ihmetteli. Vedessä oleva asia ei ollutkaan kangasta, vaikka se suhteellisen kiinteältä näyttikin.

"Suunnilleen roikuin yhdellä kädellä männynjuuressa ja koskin toisella kädellä veden pintaa. Veden pintaan olikin poimuttunut sohjoa!"

Jääasiantuntija Niko Tolman Ilmatieteen laitokselta arvioi kuvien perusteella Maaseudun Tulevaisuudelle, että kyseessä on tosiaan sohjo.

"Astetta kauniimmasta sohjosta on näköjään kyse."

Tolmanin mukaan olosuhteet ovat selvästi olleet erityisen otolliset sekä sään että rannan osalta.

Lämpötila on todennäköisesti ollut nollan tuntumassa, joten jäästä ei ole tullut heti kiinteää. Tuuli ja veden virtaukset ovat päässeet muovailemaan sohjoa niin, että sohjo on liikahtanut pieni laine kerrallaan kohti rantaa niin, että seuraava sohjolaine on viikkautunut edellisen taakse.

"Puu on vielä sattunut siihen ottamaan sohjoa kiinni. Lopputulos kieltämättä näyttää taiteelliselta", Tolman sanoo.

Eeva Räihä

Lämpötila on todennäköisesti ollut nollan tuntumassa, joten jäästä ei ole tullut heti kiinteää.

Räihä jäi ihastelemaan luontoäidin taidonnäytettä monta minuuttia ja otti siitä kuvia läheltä ja kauempaa. Luontokuvauksen harrastajana hän myös jakaa luontokuviaan kahdessa Facebook-ryhmässä, nimittäin Kansallispuistot tutuiksi -ryhmässä ja Suomen luonnonvalokuvaaja-ryhmässä.

Yleensä jakoon lähtee vain paras otos, mutta tällä kertaa hän oli kohdannut sen verran erikoisen ilmiön, että hän laittoi useita kuvia jakoon.

Sitten alkoi tapahtua.

Kuvat keräsivät kymmeniätuhansia tykkäyksiä sekä satoja jakoja ja kommentteja. Sitten mediakin kiinnostui ja alkoi selvittää kauniin sohjon alkuperää. Suppojääksi tai hyydejääksikin sitä on arvuuteltu.

"Eräs nettikommentoija oli ihmetellyt, kuinka luonnosta vieraantunut minä olen, kun kerran en sohjoa heti tunnistanut. Olenhan minä sohjoa nähnyt, mutta enpä ole ennen noin maalauksellista sohjoa nähnyt."

Runollisimmat kommentoijat ovat kuvailleet laskostunutta sohjoa Ahdin morsiamen hunnuksi.

"Tämä kuvien herättämä innostus on kyllä yksi osoitus siitä, miten paljon luonto suomalaisille merkitsee", Räihä pohtii.

Jatkossakin Räihä aikoo viihtyä luonnossa ja erityisesti veden äärellä jatkossakin. Hänen rakkaimmat kuvauskohteensa ovat saaristossa.

"Mutta luonto ylipäänsä on kiehtova, kaunis ja kuvauksellinen missä tahansa, kunhan pitää silmät auki."

Hän antaa vielä vinkkinsä aloitteleville luontokuvaajille.

"Jos omaa rauhaa haluaa, kannattaa herätä ennen muita. Kun on itsekseen, voi nähdä sellaista, mitä muut eivät näe."

Eeva Räihä

Eeva Räihän ottamat kuvat keräsivät kymmeniätuhansia tykkäyksiä sekä satoja jakoja ja kommentteja sosiaalisessa mediassa.