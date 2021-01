Luonnonperintösäätiön uusin suojelualue on myös säätiön itäisin – alue nimettiin läheisen kylän mukaan Öllöläksi

Tilan entinen asuja oli luonnonystävä, joka ei halunnut tehdä isoja hakkuita. Alueella on ollut voimassa metsästyskielto, joka jatkuu.

Matti Ojanperä

Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Anneli Jussila tutustumassa uusimpaan suojelualueeseen.

Luonnonperintösäätiö hankki itärajan tuntumasta Pohjois-Karjalasta pientilan, josta tulee säätiön toistaiseksi itäisin suojelualue. Alue nimetään läheisen kylän mukaan Öllöläksi. Se on säätiön kahdeksas suojelualue Pohjois-Karjalassa.

Perikunnan edustaja Jukka Malinen otti säätiöön yhteyttä ja kaupasta sovittiin ilman välittäjiä.

”Ely-keskus ei ole viime aikoina ostanut metsää Pohjois-Karjalasta suojeluun niin paljon kuin takavuosina, vaikka maakunnasta löytyisi yhä paljon arvokasta suojeltavaa. Siksi Luonnonperintösäätiö pitää erityisesti silmällä maakunnassa myyntiin tulevia metsätiloja", kertoo Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Anneli Jussila.

Tilan entinen asuja oli luonnonystävä, joka ei halunnut tehdä isoja hakkuita. Alueella on ollut voimassa metsästyskielto, joka jatkuu.

Suojelualueen metsä on pääosin vanhaa kuusikkoa, lisäksi siellä kasvaa järeää mäntyä, suuria haapoja ja harmaaleppiä, joita löytyy myös pökkelöinä.

Öllölässä on vanhoja laitumia, entisiä peltoja ja pieni ala avointa niittyä, jossa kesällä kukkii kesämaitiainen, nurmikaunokki, peurankello ja nurmikihokki, kerrotaan tiedotteessa. Linnuista voi tavata muiden muassa pikkusiepon ja idänuunilinnun.

Alueen pohjoisosasta löytyy pieni ala vanhaa suopeltoa, jonka ympärillä on matala lapioaikakauden oja. Vesi on kirkasta ja ojassa on paljon lehväsammalta, mikä viittaa lähteisyyteen.

Luonnonperintösäätiö on kalastaja Pentti Linkolan vuonna 1995 perustama säätiö, joka suojelee luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.