Kirja-arvio: David Suchet tunnetaan belgialaisetsivän roolista, mutta konkarinäyttelijän muistelmat paljastavat monta muuta kiinnostavaa yksityiskohtaa

David Suchet on innokas valokuvaaja, joten hänen omaelämäkertaansa elävöittävät hänen kameralla tallentamansa hetket.

David Suchet: David Suchet sanoin ja kuvin. Suomennos: Sirpa Saari. 320 sivua. Minerva.

Englantilainen näyttelijä David Suchet lienee maailmalle tutuin mestarietsivä Hercule Poirot'n roolista. Se ei ole mikään ihme, sillä Suchet esiintyi käherretyt viikset kasvoillaan yli 20 vuotta, ja Agatha Christien kirjoihin perustuvaa televisiosarjaa on näytetty ympäri maailmaa.

Suchet on kuitenkin elämänsä aikana ehtinyt tehdä paljon muutakin kuin eläytyä pikkutarkan belgialaisetsivän rooliin. Hänen jo viisikymmentä vuotta kestäneelle uralleen on mahtunut runsaasti töitä teattereissa, televisiossa ja elokuvissa. Lisäksi Suchet on intohimoinen valokuvaaja.

David Suchet sanoin ja kuvin -omaelämäkerta ei etene lineaarisesti tapahtumasta toiseen, vaan kirjan sivuilla Suchet jutustelee vapaamuotoisesti elämänsä tärkeistä teemoista. Muisteluiden oheen on nostettu valikoima valokuvia näyttelijän arkistoista.

Vaikka kielellisesti elämäkerta ei ole yllättävä tai kovin inspiroiva, onnistuu Suchet saamaan lukijan pauloihinsa. Muistot sisäoppilaitoksen kurjista oloista ja taas toisaalta julkisuuden mukanaan tuomat kohtaamiset ovat varsin koukuttavia. Välillä metodinäyttelijän erittäin perusteellinen paneutuminen työhönsä tuntuu jopa liioitellulta, mutta toisaalta menestyksekäs ura puhuu uurastuksen puolesta.

Omaelämäkerta tarjoaa kiinnostavan kurkistuksen veteraaninäyttelijän maailmaan. Vaikka kirjan painopiste on muualla, näyttelijän tunnetuin roolityö ei lukiessa unohdu. Itse asiassa aina välillä tekstin voi kuulla mielessään kuin itse Hercule Poirot'n lausumana.