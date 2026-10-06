Luontojärjestöt ja Koneen säätiö käynnistävät massiivisen vaalikampanjanVaatimuksiin kuuluu vahva luontolaki ja ilmastolaista kiinni pitäminen.Lue artikkelin tiivistelmä
- Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja Koneen Säätiö käynnistävät ympäristöaiheisen vaalikampanjan ennen eduskuntavaaleja.
- Järjestöt vaativat vahvaa luontolakia, vanhojen metsien suojelua, puhtaiden vesistöjen turvaamista ja ilmastolain noudattamista.
- Mukana kampanjassa ovat esimerkiksi Akava, SAK, BirdLife Suomi, Animalia, Suomen Partiolaiset, WSOY ja Kansallisteatteri.
Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja Koneen Säätiö ovat koonneet voimansa kaikkien aikojen suurimpaan ympäristöaiheiseen vaalikampanjaan. Sen tavoitteena on nostaa luonnonsuojelu ensi kevään eduskuntavaalien teemaksi.
Järjestöt vaativat vahvaa luontolakia, valtion vanhojen metsien suojelua, puhtaiden vesistöjen turvaamista, ilmastolain noudattamista sekä metsätalouden uudistamista kestävämmäksi.
“Suomen luonto on ainutlaatuinen kansallisaarre. Monet rakkaat lajimme niin metsissä, tuntureilla kuin vesistöissä ehtyvät kuitenkin hälyttävää vauhtia, ja niiden elinympäristöt köyhtyvät”, toteaa kampanjan suojelijaksi lupautunut runoilija Jenni Haukio.
Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpään mukaan nykyinen lainsäädäntö ei riittävästi turvaa luonnon monimuotoisuutta.
Koneen Säätiön Metsän puolella -aloitteen muutosjohtajan Mari Pantsarin mukaan tarkoitus on nostaa luonto talouden ja turvallisuuden rinnalle vaalikeskustelussa.
Koneen säätiö on vuosien varrella jakanut miljoonia euroja erilaisiin metsien nykykäyttöä kyseenalaistaville hankkeille. Säätiö on tukenut muun muassa Elokapinaa.
Kampanjassa on mukana myös Greenpeace. Järjestön Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen arvioi, että enemmistö suomalaisista haluaa nykyistä vahvempia toimia luonnon suojelemiseksi.
”Ihmiset haluavat pitää uimavedet kirkkaina, turvata valtion arvokkaat vanhat metsät hakkuilta ja pelastaa tutut sieni- ja marjapaikat”, toteaa Sipiläinen.
Kampanjan tavoitteena on rakentaa laaja kansanliike, joka kokoaa yhteen tutkijoita, taiteilijoita, yrityksiä, järjestöjä ja kansalaisia.
Järjestöt ovat onnistuneet tässä vaiheessa onnistuneet houkuttelemaan mukaan esimerkiksi Akavan, SAK:n, BirdLife Suomen, Animalian, Suomen Partiolaiset, WSOYn ja Kansallisteatterin.Artikkelin aiheet
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