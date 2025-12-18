Metsä Groupille uusi viestintä- ja brändijohtajaMaria Mroué aloittaa tehtävässään 1. maaliskuuta.
Maria Mroué on nimitetty Metsä Groupin viestintä- ja brändijohtajaksi.
Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa ja raportoi sidosryhmäsuhteista vastaavalle johtajalle Tomi Salolle.
Mroué siirtyy Metsä Groupille pientalorakennusyhtiö Denin markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtajan tehtävästä. Hän on aiemmin työskennellyt viestinnän johtotehtävissä muun muassa Messukeskuksessa ja Finnairilla.Artikkelin aiheet
