Metsä Groupille uusi viestintä- ja brändijohtaja Maria Mroué aloittaa tehtävässään 1. maaliskuuta.

Jaa Kuuntele

Maria Mroué on aiemmin työskennellyt viestinnän johtotehtävissä muun muassa Messukeskuksessa ja Finnairilla. Kuva: Pekka Hannila

Metsä | Metsäteollisuus Anni-Sofia Hoppi

Maria Mroué on nimitetty Metsä Groupin viestintä- ja brändijohtajaksi.

Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa ja raportoi sidosryhmäsuhteista vastaavalle johtajalle Tomi Salolle.

Mroué siirtyy Metsä Groupille pientalorakennusyhtiö Denin markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtajan tehtävästä. Hän on aiemmin työskennellyt viestinnän johtotehtävissä muun muassa Messukeskuksessa ja Finnairilla.