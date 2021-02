Kuuntele MT:n uuden metsästysohjelman ensimmäinen osa – Karhunpaini-podcast sukeltaa pyytäjän mielenmaisemaan

Karhunpaini, osa 1: Iina Saarikko

MT:n Karhunpaini – podcast ihan tavallisille pyytäjille -sarjan ensimmäinen jakso on julkaistu. Jaksossa on vieraana sosiaalisesta mediasta tuttu metsästäjä Iina Saarikko.

Saarikolla on Instagramissa yli 10 000 seuraajaa. Hän kertoo, että tärkeintä metsästyksessä ovat metsän rauha ja metsästyskoirat.

Mitä hyvää siitä on seurannut, että omasta metsästysharrastuksesta on tullut osittain julkista? "Parasta on ollut tutustua uusiin ihmisiin ja käydä heidän kanssaan jahtireissuilla. On olut myös hienoa kuulla, miten olen onnistunut innoittamaan muita nuoria ja naisia harrastuksen pariin", Saarikko kertoo.

Kuuntele jaksosta lisää hänen ajatuksiaan esimerkiksi siitä, millaisia jahtikuvia sosiaaliseen mediaan kannattaisi jakaa.

"Sarjan kaikkia haastateltavia yhdistää aktiivisuus sosiaalisessa mediassa. Pohdimme muun muassa metsästyksen imagoa ja sitä, miltä metsästys näyttää eri kanavissa”, Penttinen kertoo.

Karhunpaini-jaksot tulevat mt.fi-verkkosivuille kuunneltaviksi keskiviikkoisin. Jaksot ovat noin puolen tunnin mittaisia.

Metsästysaiheet herättävät sosiaalisessa mediassa usein kärkästä keskustelua. Podcast tarjoaa aihepiiristä kiinnostuneille mahdollisuuden avartaa ajatteluaan. Suomalainen metsästäjäkunta ei ole samanikäisten ja -mielisten miesten porukka.

Tulevissa jaksoissa äänessä ovat Metsästä-kirjan kirjoittaja Aleksi Lumme, luontokuvaaja ja metsästäjä Tuomo Turunen sekä metsästyskanava Korpimakasiinin Petri Roivainen. Mukana myös Eränkävijöiden Marjo Kämäräinen ja Metsästäjäliiton entinen toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Työryhmä:

Toimittaja: Sari Penttinen

Tuottaja: Laura Ihalainen

Editointi: Juho Leskinen

AD: Piia Ouri

Valokuvat: Pentti Vänskä