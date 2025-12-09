EU-komission outo ehdotus ajautui karille: Suomen ja Ruotsin rajan saa jatkossakin ylittää isolla rekalla Komissio ehdotti pari vuotta sitten, että EU-maasta toiseen ei saisi ajaa mitat ylittävällä ajoneuvolla.

Suomessa ja Ruotsissa liikennöidään isommilla ajoneuvoyhdistelmillä kuin muualla EU:ssa. Kuva: Jarno Mela

Metsä | Liikenne Anniina Jokinen

Suomessa saa edelleen ajaa muuta EU:ta suuremmilla ajoneuvoyhdistelmillä. EU:n liikenneneuvosto hyväksyi 4.12.2025 yleisnäkemykset mitta- ja massadirektiivistä ja liikennekelpoisuuspaketista.

Euroopan komissio esitti pari vuotta sitten, että ajoneuvoyhdistelmien enimmäiskorkeus EU:ssa laskettaisiin neljään metriin. Suomessa ja Ruotsissa korkeus on ollut 4,4 metriä.

Hullunkurista ehdotuksessa oli, että Suomi ja Ruotsi olisivat saaneet pitää 4,4 metrin korkeuden maan sisäisessä liikenteessä, mutta rajan yli olisi saanut mennä korkeintaan 4 metrin korkuisella ajoneuvoyhdistelmällä.

Suomessa ajoneuvojen enimmäismittoja ja -massoja on kasvatettu useita kertoja. Suuret ajoneuvot tehostavat kuljetusta ja ovat taloudellisesti, logistisesti ja ympäristön kannalta kestävämpiä.

”On pitkäjänteisen työn tulos, että Suomen näkemykset on huomioitu näin hyvin neuvoston yleisnäkemyksissä. Pyrimme varmistamaan, että Suomelle tärkeät asiat pysyvät näkyvillä myös valmiissa sääntelyssä. Suomi on pohjoinen pitkien etäisyyksien maa, ja siksi kansalliset joustovarat ovat meille erityisen tärkeitä”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne ministeriön tiedotteessa.

Euroopan parlamentti päätti kannastaan mitta- ja massadirektiiviin maaliskuussa 2024. Seuraavaksi luvassa ovat jäsenmaiden, parlamentin ja komission väliset kolmikantaneuvottelut, joissa haetaan yhteistä näkemystä ehdotuksen lopullisesta sisällöstä.