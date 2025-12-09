Kovaa kritiikkiä metsästyslain muutosta kohtaan – SLL aikoo kannella Euroopan komissiolle, jos esitys tulee voimaan Suomen luonnonsuojeluliitto ja SDP kritisoivat maa- ja metsätalousvaliokunnan lakiesitystä hätäilystä.

Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan esityksessä on EU-oikeuteen liittyviä ongelmia. Kuva: Petteri Kivimäki

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Maa- ja metsätalousvaliokunta julkaisi tänään mietintönsä lakiesityksestä, joten asian käsittely siirtyy eduskunnan täysistuntoon. Hallitus on Luonnonsuojeluliiton mukaan kiirehtinyt metsästyslain muutosta, jotta suden kyseenalainen kiintiömetsästys päästäisiin aloittamaan tammikuussa.

Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan tänään julkaistussa esityksessä on perustuslaillisia ja EU-oikeuteen liittyviä ongelmia.

“Metsästyslain päivittäminen on karannut täysin käsistä. Hyvän hallinnon perusperiaatteet on hylätty sekä lain valmistelusta että sen käsittelystä eduskunnassa. On ennenkuulumatonta ja vastuutonta, että valiokunta esittää suden lisäksi nyt myös muiden rauhoitettujen, luontodirektiivin tiukasti suojelemien lajien kiintiöpyyntiä koko maahan – ilman valmistelua ja ilman asiantuntijoiden kuulemista”, sanoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää liiton tiedotteessa.

Jos esitetty metsästyslaki tulee voimaan, Luonnonsuojeluliitto aikoo kannella asiasta Euroopan komissiolle.

Myös SDP esittää lakimuutoksen valmistelulle tiukkaa kritiikkiä. SDP:n mielestä lait tulee valmistella huolella.

”Vähintäänkin eduskunnan tulisi noudattaa omia ohjeitaan hyvästä lainvalmistelusta. Nyt riskinä on, että kiireellä valiokunnassa mukaan lisätyt karhun ja ilveksen metsästys ovat EU-lakien vastaisia ja siten täysin tyhjiä kirjauksia. Tarkoitus ei voi pyhittää keinoja, jos tuloksena on huonoa lainsäädäntöä ja pahimmillaan se, että eduskunnan arvovalta murenee kansalaisten silmissä”, toteaa kansanedustaja Helena Marttila (sd.) tiedotteessa.

Myös maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalon (vas.) haluaa vaalia huolellista lainsäädäntötyötä. Honkasalon mukaan ilveksen ja karhun metsästämisen sallimiseksi ei ole puoltavia perustetta.

”Tämä on luokattomin ja ala-arvoisin näytelmä, johon on joutunut kansanedustajaurani aikana”, Honkasalo kiteyttää.