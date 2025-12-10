Stora Enso irtisanoo enintään neljä työntekijää Heinolan tehtaaltaYhtiö valmistautuu myös lomauttamaan henkilöstöä enintään 90 päivän ajaksi.
Stora Enso sai päätökseen Heinolan tehtaalla 14.10. alkaneet muutosneuvottelut, yhtiö tiedottaa. Muutosneuvotteluiden piiriin kuului noin 220 työntekijää. Tavoitteena on parantaa yksikön kilpailukykyä.
Neuvottelujen seurauksena nykyisiä työtehtäviä lakkautetaan, tehtäväkokonaisuuksia yhdistellään ja uusia muodostetaan. Muutosneuvottelut johtavat enintään neljän henkilön irtisanomiseen, mutta Stroa Enso uskoo irtisanomisten jäävän pienemmiksi.
Työnantaja tulee myös tarvittaessa lomauttamaan henkilöstöä enintään 90 päivän ajaksi ensi vuoden aikana. Lomautukset voivat toteutua jaksoissa.Artikkelin aiheet
