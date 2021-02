Tuomo Turusen tinkimätön tyyli suurpetokuvauksessa perustuu luonnon- ja paikallistuntemukseen – kuuntele luontokuvaajan ja metsästäjän ajatuksia Karhunpaini-podcastista

Oman kuvailunsa mukaan pohjoiskarjalainen Turunen ei ole kummoinen saamamies ja iän myötä saaliin merkitys on vähentynyt.

Kuvat: Pentti Vänskä/Kuvitus: Piia Ouri

Karhunpaini-podcastia juontaa Sari Penttinen.

Karhunpaini, osa 3: Tuomo Turunen

Pohjois-Karjalassa Joensuussa asuu Tuomo Turunen, joka on tullut tutuksi suurelle yleisölle sosiaalisessa mediassa jakamiensa luontokuvien ja -videoin kautta. Keskeisessä roolissa ovat olleet erityisesti suurpedot.

Kuvaus perustuu vankkaan eläin-, luonnon- ja paikallistuntemukseen.

Hän on myös monipuolinen metsästäjä, sydäntä lähellä on erityisesti linnun- ja näädänpyynti koirilla. Oman kuvailunsa mukaan hän ei ole kummoinen saamamies ja iän myötä saaliin merkitys on vähentynyt.

Karhunpaini-podcastin kolmannesta jaksosta kuulet lisää Turusen ajatuksia.

Metsästysaiheet herättävät sosiaalisessa mediassa usein kärkästä keskustelua. Podcast tarjoaa aihepiiristä kiinnostuneille mahdollisuuden avartaa ajatteluaan. Suomalainen metsästäjäkunta ei ole samanikäisten ja -mielisten miesten porukka.

Tulevissa jaksoissa äänessä ovat metsästyskanava Korpimakasiinin Petri Roivainen, Eränkävijöiden Marjo Kämäräinen ja Metsästäjäliiton entinen toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Työryhmä:

Toimittaja: Sari Penttinen

Tuottaja: Laura Ihalainen

Editointi: Juho Leskinen

AD: Piia Ouri

Valokuvat: Pentti Vänskä