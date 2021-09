Video: Marko Tenhunen vaihtoi uran kodinkonemyyjänä ammattimaiseen kalastukseen – se sopii ihmiselle, jota työnteko ei pelota

Ammattikseen kalastavien keski-ikä on noussut huomattavasti ja tulevaisuudessa pitäisikin saada nuorta sukupolvea kiinnostumaan.

Kävimme Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärvellä Marko Tenhusen työmaalla, siis vesillä. Entinen ammatti kodinkonemyyjänä vaihtui 11 vuotta sitten päätoimiseen kalastukseen.

Uranvaihtoa helpotti jo lapsuudesta tutuksi tulleet lukuisat eri kalastusmuodot. Siirtyminen kalastajan ammattiin kävikin näiltä osin luontevasti, eikä tieto ammatin haasteellisuudestakaan saanut kalastuskipinää sammumaan.

Ammattikalastajan virallinen nimitys on nykyään kaupallinen kalastaja. Ammattikseen kalastavien keski-ikä on noussut huomattavasti ja tulevaisuudessa pitäisikin saada nuorta sukupolvea kiinnostumaan tästä ammatista. Tenhunen toivottaakin tervetulleeksi tähän harvenevaan joukkoon, jos työnteko ei pelota.

Tällä hetkellä Tenhusen pääasiallinen saaliskala on kuha, ja pyynti tapahtuu ympärivuotisesti verkkokalastuksena. Uran alussa pääasiallinen saaliskala oli muikku, jota pyydettiin rysillä ja nuotalla. Suurikokoinen muikku kuitenkin hävisi Pyhäjärvestä ja pyynnistä oli luovuttava, koska pienen muikun markkinat olivat rajalliset. Kuha ja hauki päätyvät tukkuun ja muu oheissaalis menee eläinrehuksi, eli käytännössä koko saalis hyödynnetään.

Pyhäjärveä Tenhunen pitää haasteellisena kalavetenä. Kala on levällään keskisuuressa järvessä ja kalojen paikantamiseen menee aikaa, mutta kokemuksen karttuessa vuosien saatossa saalisvarmuus on parantunut. Vesille on lähdettävä säällä kuin säällä, sillä rokulipäivät huomaa heti tilipussissa. Sesongin aikaan keväällä ja syksyllä työpäivät ovat pitkiä, mutta silloinhan kala liikkuu ja käy pyydykseen.

Lämmin kesä pienensi kuhasaaliita ja nyt elokuussa odotetaan vesien kylmenemistä.

Kuhan kysyntä heikkeni koronan myötä, koska ravintoloiden kuhafileen tarve väheni. Positiivisena vaikutuksena taas korona lisäsi harrastekalastajien määrää järvellä.

Toivotaan, että kotimaisen kalan käyttö lisääntyy ja opitaan syömään myös esimerkiksi haukea. Pannulla paistettuna tuore hauki on erittäin hyvää. Ja haukifileenkin saa pienellä opettelulla täysin ruodottomaksi.