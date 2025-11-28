Vapaa-ajankalastajilta halutaan lainmuutoksella poistaa mahdollisuus myydä saalistaan Tietoa siitä, kuinka suurta roolia sisävesien vapaa-ajankalastuksen osuus näyttelee kalan myynnissä ei kuitenkaan ole, koska asiasta ei ole tilastoja.

Vuonna 2024 sisävesiltä saatiin yhteensä viisi miljoonaa kiloa kaupallisesti kalastettua kalaa, muikku oli tärkein saaliskala. Kuva: Pentti Vänskä

Metsä | Kalastus Eija Vallinheimo

Kalatalous- ja ympäristöjärjestöt ovat lähettäneet maa- ja metsätalousministeriölle yhteisen muutosehdotuksen kalastuslakia koskien.

Kalatalous- ja ympäristöjärjestöt ehdottavat muutosta sisävesien vapaa-ajankalastuksen saaliin myyntiin. Sisävesillä pienimuotoinen saaliin myyminen lopulliselle kuluttajalle on ollut tähän mennessä sallittua. Vapaa-ajankalastaja saa myydä vuoden aikana korkeintaan sata kiloa perkaamatonta, sisävesiltä pyydettyä kalaa tai 300 rapua suoraan kuluttajalle. Tämän valvonta on kuitenkin vaikeaa.

Nyt tämä lainkohta halutaan poistaa, jolloin sisävesien vapaa-ajankalastuksen yhteydessä saadun saaliin myyminen kiellettäisiin. Merialueella vapaa-ajankalastuksen saaliin myynti on ollut kiellettyä jo aiemmin EU-lainsäädäntöön perustuen. Lakimuutos selkiyttäisi tilannetta pyyntialueen suhteen.

Järjestöt ehdottavat muutosta myös yleiskalastusoikeudella harjoitettuun kaupalliseen kalastukseen. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kaupalliseen kalastuksen on oltava aina joko kalastusoikeuden haltijan lupa tai ely-keskuksen myöntämä kaupallisen kalastuksen alueellinen lupa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kalastonhoitomaksun turvin tai ikäperusteisesti ei voisi enää harjoittaa kaupallista kalastusta yhdellä vavalla.

Muutoksia perustellaan tarpeella turvata kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.

Tietoa siitä, kuinka suurta roolia sisävesien vapaa-ajankalastuksen osuus näyttelee kalan myynnissä ei kuitenkaan ole.

”Tätä ei toistaiseksi tilastoida. Eri puolilta Suomea osakaskuntien edustajilta vuoden sisällä tulleet viestit kertovat kuitenkin liveluotaimien avulla tehtävän kuhan kalastuksen voimakkaasta lisääntymisestä”, kertoo Kalatalouden Keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen.

Hänen mukaansa useiden nettipalstojen kautta tapahtuva vapaa-ajankalastuksen saaliiden myynti on myös omien havaintojemme mukaan selvästi kasvanut.

”Osa myyjistä on rekisteröitynyt kaupallisiksi kalastajiksi, osan myynti on laitonta tai nykyisellä harmaalla alueella. Lakimuutoksella halutaan selkeyttää myyntiin tulevan kalan pyynnin luvitusta ja muutenkin erottaa vapaa-ajankalastus ja kaupallinen kalastus toisistaan”, Karttunen toteaa.

Luonnonvarakeskuksen mukaan vapaa-ajankalastajat pyydystivät vuonna 2024 lähes 35 miljoonaa kiloa kalaa, josta yli neljännes, 9,8 miljoonaa kiloa vapautettiin elävänä takaisin veteen. Ylösotetusta 25 miljoonan kilon saaliista yli neljä viidesosaa saatiin sisävesiltä. Tärkeimmät saalislajit olivat tuttuun tapaan ahven, hauki ja kuha.

Ehdotuksen ovat allekirjoittaneet Kalatalouden Keskusliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajat, Suomen Ammattikalastajaliitto, WWF Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen sisävesiammattikalastajien liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ja Suomen Kalastusopaskilta.

Kalatalouden Keskusliiton tiedotteen mukaan näin suuri ja yhtenäinen mielipide kalastuslain muutoksen tarpeeksi on varsin harvinaista.