Karjalainen: Pihoilla vieraillut susi lopetettiin Pohjois-KarjalassaSusi oli vieraillut syksyn mittaan pihoissa Valkeavaaran alueella Kiteellä.
Kiteellä Pohjois-Karjalassa kaadettiin susi turvallisuusperusteiden takia perjantaina 28. marraskuuta Valkeavaaran alueella, uutisoi Karjalainen.
Susi liikkui syksyllä toistuvasti pihoissa toisen suden kanssa. Suden kaatamiseksi haettiin poikkeuslupaa, jonka Riistakeskus myönsi tiistaina 25.11.
Susi kaadettiin Valkeavaaran kylällä turvallisessa kohdassa lähellä asutusta, jonka lähellä sudet olivat liikkuneet. Kaadettu susi oli kookas aikuinen naaras. Sen ruumis toimitetaan Luonnonvarakeskukselle tutkittavaksi.
Kaadetun suden seurassa oli metsästyshetkellä urossusi, joka pakeni paikalta.
