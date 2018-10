Eläinten ystävä -lehden pakinoitsija moittii lasten metsästysharrastusta: "Hengen riistämiseen liittyy sellaista valtaa, joka ei lapsen maailmaan kuulu"

"Mielestäni ampuma-aseet eivät kuulu lasten käsiin, eivät edes aikuisen seurassa, eikä eläinten tappaminen saisi olla lasten harrastus, ei edes laillisen metsästyksen muodossa", kirjoittaa pakinoitsija Aura Koivisto Eläinten ystävä -lehdessä. Lehti on Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton SEY:n verkkolehti.

Lapsella ei Koiviston mukaan ole vielä tarpeeksi tietoa eikä ymmärrystä käsitellä metsästykseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

"Tiedämme, että empatia on kyky, joka kehittyy ihmisellä vähitellen, ja että tätä kehitystä on tuettava ja sille on annettava oma aikansa. En näe mitään ihailtavaa siinä, että lasta ehdoin tahdoin kovetetaan, ja että siinä vaiheessa, kun ihmisen tunne-elämä on vasta muotoutumassa, hänet viedään katselemaan eläinten kuolemista ja häntä jopa kannustetaan eläinten tappamiseen."

Koivisto kuvailee uutisjuttujen lapsen olevan taitava ampumaan, hallitsevan hermonsa eikä hän säälittele eläimiä; "hän on kuin pieni aikuinen".

"Aikuismaisen lapsen ihastelu on toki inhimillistä, mutta onko aikuismainen karskius lapsessa tavoiteltava ominaisuus? Eikö se ole pikemminkin surullista, jopa hiukan pelottavaa?"

Jo vanhassa pienkalan hoito-oppaassa sadan vuoden takaa neuvotaan teurastamaan eläimet ilman lapsia, Koivisto kirjoittaa. "Oppaan tekijä toteaa, että vaikka 'lapset voivat iloita eläinraukan kuolinkamppailusta', sellaisella ilolla tuskin on lapseen hyvä vaikutus."

"On tärkeää tarjota lapselle mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen ja eläinten tarkkailuun. Sen sijaan on kestämätöntä pitää eläinten kuoleman katselemista lapselle tarpeellisena luontokokemuksena ja uskotella, että se kuuluu hyvään kasvatukseen."

"Saati sitten, että lapsen itsensä annetaan tappaa eläimiä. Elävän olennon hengen riistämiseen liittyy sellaista valtaa ja vastuuta, jotka eivät lapsen maailmaan kuulu."

Eläinten ystävä-lehti: Lapset metsälle