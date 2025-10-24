Viikonlopun ravit: Lahdessa kahden suurkilpailun lauantai – tekeekö Jokimaa Where’s The Partystä tähden?Raviviikko 43 huipentuu lauantaina Jokimaan kaviouralle, missä kilpaillaan ravilauantain merkeissä kahden suurkilpailun voimin.
Perjantai 16. lokakuuta
Perjantaina ravataan Forssassa, missä kilpaillaan yhteensä yhdeksän lähdön verran. Illan pääpeli on Toto5, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Kohdelähtöjen kuumat nimet ovat Suvipotti, Kylie Hoss, I Don’t Care, Mathilde Halm ja Saldo KS.
Forssassa ravit starttaavat kello 18.00. Toto5-pelin jättöaika päättyy kello 19.10.
Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan Axevallan ja Bollnäsin kaviourilla xpress-muodossa. Robert Bergh on illan hahmo pääpelin osalta.
Peliaika päättyy kello 21.30.
Lauantai 17. lokakuuta
Jokimaan ravisyksy huipentuu kahden suurkilpailun lauantaihin. Kaksivuotiaiden lämminveristen Hevosenomistajapokaalissa Arctic Greetta saa kimppuunsa Miss White Goldin. Voittaja kuittaa 18 000 euroa.
Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalissa nähdään hieno kaksinkamppailu Jokimaa Where’s The Partyn ja Mint Matchin välillä. Lähdön ykköspalkinto on 15 000 euroa.
Kierroksen pankki on avauskohteessa starttaava Wertti.
Jokimaalla ravien toinen lähtö on kolmevuotiaiden suomenhevosten Junnustartti-finaali. Siinäkin on kaksintaistelun makua viimekertaiseen tapaan Pörnä-Paten ja Unelmavävyn välillä.
Jokimaan ravit alkavat kello 13.00. Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 14.45.
TotoTV-studiolähetys kello 13.00-17.00.
Ruotsissa tehdään historiaa kaikkien aikojen ensimmäisen Toto85-kierroksen osalta. Historiaan jääneen 75-pelin korvaava tuote starttaa kolmannesta lähdöstä kello 17.10. Ensimmäisellä kierroksella on lisärahaa jaossa yli 4,5 miljoonaa euroa. Päävoitto on jopa kahdeksan miljoonaa euroa.
Sunnuntai 18. syyskuuta
Sunnuntaina ravataan Rovaniemellä peräti 11 lähdön päiväravit. Sunnuntain pääpeli on Toto5, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Riksun Xavier, Lupin Sisu ja Tangen Svenn ovat pääpelin avainhevosia.
Ensimmäinen lähtö starttaa kello 13.07. Pääpelin jättöaika päättyy kello 14.10.
Ruotsin GS75-peli ratkaistaan Uumajan kaviouralla. Grand Slam Toto75 -pelin kolmannessa kohteessa starttaa Petri Salmelan valmentama Peek a Boo Poof.
Peliaika päättyy kello 16.00.Artikkelin aiheet
