Wertillä paikka palata voittajaksi Lahden Jokimaalla luotetaan avauskohteen Werttiin. Viidentenä kohteena ajettavassa Jokimaa tekee tähtiä -finaalissa on kaksinkamppailun makua.

Wertin kauden ainoa täysosuma on Suur-Hollola-ajosta Lahdesta. Lauantaina Jani Ruotsalaisen suojatilla on hyvä sauma palata voittokantaan samalla radalla. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Kesällä Suur-Hollola-ajon nimiinsä vienyt Wertti on kierroksen ainoa tukipilari. Viimeksi se oli Pohjoismaiden mestaruudessa hienolla kirillä neljäs. Harvakseltaan kilpaillut ori on muutenkin ollut koko ajan hyvä.

Vastus vaikuttaa sopivalta. Ennakkoon kovimmalta haastajalta tuntuneen Evartin poisjäänti auttaa Werttiä entisestään.

Toisen kohteen Pase Kevätön, Cirilla ja Meleko Kommee antavat muille tasoitusta ikävillä lähtöpaikoillaan. Kaikki ovat kuitenkin niin kovassa kunnossa, että pystyvät kaiken onnistuessa vaikka voittamaan.

Even Ekstaasi puolestaan hyötyy takarivin paikastaan. Kohteen parhaat merkit ovat kovan kirin Teijan Romeo ja viimeksi sitkeästi johtavan rinnalta puurtanut Toviiri.

Kolmannen kohteen voittanee Eleni, jos se pääsee alussa häärimään kärkipaikalle. Jos kiihdytys ei mene nappiin ja juoksusta tulee haastava, pystyy elämänsä kuntoon noussut Drogon kirimään ykköseksi.

Greensboro Zet on neljännen kohteen mielenkiintoisin hevonen. Noin joka kolmannen kilpailunsa voittanut ruuna aloittaa Antti Ojanperän valmennuksesta.

”Tuntuu, että olemme saaneet hevosta paremmaksi. Se on tosi vahvan ja hyvän tuntuinen. Takarivi on tietenkin iso miinus, mutta ihan hyvillä mielin Lahteen tullaan”, Ojanperä summaa.

Haastajista mainitaan I Love You Sisu ja positiivisen aloituksen Suomessa tehnyt Zebulon.

Derbyssä kolmanneksi sijoittunut Where’s The Party palasi puolentoista kuukauden tauolta JTT-karsintaan. Tauko oli tehnyt hyvää, sillä ruuna pinkoi kirikierroksen alle 13-vauhtia ja voitti aivan pystyyn.

Where’s The Party lähtee todella kovaa ja juoksee keulassa tai kovimman haastajansa Mint Matchin takana. Karsintojen perusteella voiton lipsahtaminen suosikkien ulkopuolelle tuntuu epätodennäköiseltä.

Karlas, Villieläin ja Fransua kannattaa mahduttaa kaikille kupongeille kuudenteen kohteeseen.

Kurri Jari Boko on päätöskohteen selkeä suosikki. Kunto on huipussaan ja ruuna kirii aina rehdisti maaliin saakka. Kova haastaja on Porissa monté-lähdössä upeasti debytoinut Dozen Of Oysters.

”Hevonen on noussut taas hienoon kuntoon. Tämän viikon treeneissä Dozen Of Oysters on tuntunut aivan loistavalta”, Antti Ojanperä raportoi.

Viikon varma – T75-1: 2 Wertti

Suur-Hollola-ajon sankari oli PM-kilpailussa mainio neljäs. Hyvältä paikalta voitto on ulottuvilla.

Viikon väistö – Toto75-6: 1 Teppana

T75-finaalin voittaja ei pääse erityisen lujaa liikkeelle, joten juoksusta voi tulla haastava.

Viikon idea – Toto75-2: 3 Teijan Romeo

Lähtee hyvältä paikalta ja saanee hyvän juoksun kärjen tuntumassa. Kirii lujaa sopivalla juoksulla.