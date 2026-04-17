Perjantai 17. huhtikuuta

Perjantaina ravataan Porissa. Heti Toto5-pelin alkuun nähdään mielenkiintoinen matsi. Riina Rekilän valmentama kykyhevonen Marley Wania kohtaa Milla Pitkäsen treenaaman Dominant Striden.

Nelivuotias Marley Wania on startannut vasta seitsemän kertaa, mutta on ehtinyt näyttämään kykyjään Solvallassa asti. Kesäbalanssiin laitettuna oriin menoon voi tulla vielä lisää ytyä.

Dominant Striden taulu on täynnä voittoja. Kilpailumotivaationsa löytänyt tamma voitti Teivon paluustarttinsa korvia pyöritellen, ja todellinen luokka jäi vielä näkemättä. Milla Pitkänen kertoo hevosen kuulumisista perjantaina MT Hevosissa.

Ruotsin perjantain illan pääravit ajetaan Halmstadissa. Ravien mielenkiintoisin skenaario on viime vuonna hienosti tammalähdöissä menestyneen Kaffeåchampangnen starttaaminen kuudenkympin pakilta Summer Meetingin karsinnassa. Kyvyiltään hevonen on lähtöön omaa luokkaansa, mutta juoksunkulussa voi olla muuttujia.

Lauantai 18. huhtikuuta

Lappeenrannassa on jälleen rauha maassa, kun Teemu Keskitalo palasi radan toimitusjohtajaksi, ja valmistautuminen tuleviin suurkisoihin jatkuu.

Lappeessa ratkotaan lauantaina Toto75, jonka avauskohteessa on mielenkiintoinen valmentajien kaksintaistelu. Sekä Dimitri Hedman että Antti Ojanperä tuovat hopeadivisioonalähtöön kolme hevostaan.

Hedmanin kolmikosta ennakkoon kovin Ete Jet on Hanna Lepistön valmennuksessa. Korpilahtelaisen omat valmennettavat Ecstasy ja Jollywood ovat startanneet viimeksi tammikuussa.

Ojanperän kolmikko Fat Rabbit, Vincent Vici ja Goodwin Zet kuuluvat Ete Jetin kovimpiin haastajiin. Ranskan kävijä Goodwin Zet lienee hevosena kovaluokkaisin, mutta ulkoradalta se on jo taktiikan suhteen paluustartissaan pieni kysymysmerkki.

Kylmäveristen hopeassa Siirin Veeti saa Vänrikkiin nähden eturivistä etua. Odotettavissa on uusintamatsi viime viikon Joensuun lähdöstä, jossa Vänrikki ehti lopussa voittoon.

Lauantaina Ranskassa ajetaan suurkisa Enghienin radalla. Talvella sairastunut Idao De Tillard on mukana Prix de l’Atlantiquessa, jota ennakoidaan viikonloppuna MT Hevosissa