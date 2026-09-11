Marcus Melander hakee lauantain MM-lähdössä jatkoa huippukaudelleenMarcus Melanderin valmennettavat kuuluvat International Trotin ennakkosuosikeihin. Yonkersin radalla Yhdysvalloissa ajettavan lämminveristen epäviralliseksi MM-lähdöksi kutsutun lähdön voittaja kuittaa 500 000 dollaria.
Ravihevosten epäviralliseksi MM-lähdöksi kutsuttu International Trot 2026 ravataan lauantai-iltana Yonkersin raviradalla Yhdysvalloissa.
Lähdön ykköspalkinto on 500 000 dollaria. Lähtö ajetaan 2011 metrin matkalla. Yonkersin radan pituus on 800 metriä ja kilpailussa on mukana 10 hevosta. Viime vuonna kisan voittanut Ron Burken Lexus Cody kiihdyttää matkaan sisäradan lähtöpaikalta.
Valmentajista Ron Burkella, Marcus Melanderilla ja Daniel Wäjerstenilla on kullakin kaksi hevosta mukana lähdössä.
Hevoset edustavat omistajansa kotimaata. Ruotsissa omistettuja hevosia juoksee lähdössä yhteensä neljä. Pohjoismaista väriä tuo myös norjalaishevonen Powwow.
Pitkään Pohjois-Amerikassa vaikuttaneen ruotssalaisen Marcus Melanderin valmennettavat kuuluvat lähdön suosikeihin. Super Chapter on kilpaillut kuluvalla kaudella hienolla menestyksellä. Neljävuotias ori on voittanut tällä kaudella muun muassa John Cashman Memorialin sekä Maple Leaf Trotin.
Ruotsissa syntynyt Bourbonista kilpaili mukavalla menestyksellä Ruotsin ikäluokkakisoissa. Viime vuoden lopulla Pohjois-Amerikkaan siirtynyt tamma on tehnyt Marcus Melanderin valmennuksessa hienoja esityksiä. Kuluvan kauden tähän astinen huippuhetki on ollut tammojen mailin radan uudet ME-lukemat 07,6a.
International Trot 2026, 2011 metriä
1. Lexus Kody – ohjastaja Jason Barlett (valmentaja Ron Burke), Kanada
2. Gio Cash – Robin Bakker (Daniel Wäjersten), Saksa
3. Hooker Berry – Antoine Lhéréte, Ranska
4. Bourbonista – Scott Zeron (Marcus Melander), Ruotsi
5. Super Chapter – Dexter Dunn (Marcus Melander), Yhdysvallat
6. Mellby Jinx – Daniel Wäjersten, Ruotsi
7. Powwow – Åke Svanstedt (Jan Kristian Waaler), Norja
8. Diva Ek – Alessandro Gocciadoro, Italia
9. Antognoni – Yannick Gingras (Ron Burke), Ruotsi
10. Betting Pacer – Björn Goop, Ruotsi
International Trot 2026 ajetaan lauantaina Suomen aikaa klo 22.23.Artikkelin aiheet
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