Päivän ravit: Lämminveristen laadukas tasoitusajo Äimäraution urheilullisena kärkenäOulussa ravataan peräti yhdentoista lähdön iltaravit.
Torstaisten Oulun ravien pääpelinä toimii Toto5, joka ajetaan ravien neljännestä lähdöstä alkaen. Oulussa on saatu aikaan täysipainoisia pelilähtöjä.
Urheilullista huippua edustaa ravien seitsemäs lähtö, jossa tasoitusajon paalulta starttaavat enintään 66 000 euroa ansainneet lämminveriset. Tätä isorahaisemmat ravurit lähtevät liikkeelle 20 metrin pakilta.
Monen T5-systeemin ankkuri tulee olemaan Antti Ojanperän laatutallista starttaava Combat Fighter, jota ohjastaa Tuukka Varis. Ruuna on osoittanut koko kauden oivallista kuntoa, ja Oulun starttia edeltää neljän voiton putki.
T5-pelissä mukana on naisohjastajille tarkoitettu Mimmien maili. Sari Vesala saa ohjastettavakseen kyvykkään, mutta epävarman Pastor Demonin. Kari Alapekkalan suojatti on sortunut kahdessa edellisessä startissa pitkään laukkaan, joten hevosalan monitoiminaisen on oltava rattailla tarkkana.
Oulun ravit alkavat kello 18.00. Toto5-pelin jättöaika päättyy klo 19.10.
Ruotsin Toto64-peli ratkotaan torstaina Bergsåkerissa. Peliaika päättyy kello 20.30.Artikkelin aiheet
