Mitja Nummenmaa valittiin Euroopan amatööriraviliiton pääsihteeriksi Suomen hevosenomistajajärjestön pitkäaikainen toiminnanjohtaja kertoo olevansa otettu saamastaan luottamuksesta.

Mitja Nummenmaa on toiminut Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton toiminnanjohtajana kesästä 2020 alkaen. Kuva: Juha Tanhua

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto SHKL:n toiminnanjohtaja Mitja Nummenmaa on valittu Euroopan amatööriraviliitto FEGAT:n uudeksi pääsihteeriksi. Valinta tehtiin viime viikonloppuna liiton kokouksessa Italiassa.

Nummenmaa kuvailee pääsihteerin tehtävää luottamustoimen ja operatiivisen toimen yhdistelmäksi.

”Periaatteessa se on toiminnanjohtajan työtä ilman palkkaa”, Nummenmaa naurahtaa.

”Pääsihteeri on liiton työmyyrä, jolle kuuluu hallituksen kokoukseen liittyvät asiat, varainhankintaa ja ajajakilpailuihin liittyvää työtä.”

Jo vuonna 1954 perustettu FEGAT on viralliselta ranskankieliseltä nimeltään Fédération Européenne des gentlemen et cavalièrés du trot. Suomi on ollut liiton jäsen vuodesta 1970 alkaen.

Järjestön näkyvintä ja keskeisintä toimintaa on amatööriohjastajien EM- ja MM-kisojen järjestäminen. Pohjoismaiden mestaruus sen sijaan ei ole FEGAT:n hallinnoima kisa, vaan siitä vastaavat pohjoismaiden omat omistaja- ja amatöörijärjestöt.

FEGAT:n aktiivisimpia toimijoita ovat perinteisesti olleet Pohjoismaat sekä Keski-Euroopan maat.

”Ranska oli pitkään keskeinen toimija, mutta nykyisin Ranska ei ole edes liiton jäsenenä. Siinä on poliittista historiaa, mutta tavoitteenani on saada Ranska taas jäseneksi”, Mitja Nummenmaa kertoo.

Nummenmaa on toiminut SHKL:n toiminnanjohtajana vuodesta 2000 alkaen, joten myös FEGAT on tullut hänelle jo hyvin tutuksi.

Alun perin FEGAT:n suomalaisjäsen oli raviurheilun keskusjärjestö Suomen Hippos, mutta sittemmin jäsenyys siirtyi SHKL:lle ja Ravinaisten liitolle. Vuosituhannen vaihteen aikoihin SHKL jäi FEGAT:n ainoaksi suomalaisjäseneksi.

Hevosenomistajajärjestö on FEGAT:n jäsenenä hieman poikkeuksellinen, sillä valtaosa muiden edustajista ovat nimenomaan amatöörijärjestöjä. Nummenmaa kuitenkin näkee FEGAT:n olevan SHKL:lle luontevin kansainvälinen viitekehys, sillä vain harvoissa maissa on erikseen omistajajärjestöjä.

”FEGAT ei varmaan ole monellekaan tuttu järjestö, mutta se on meille tärkeä tiedonvaihdon, yhteistyön ja verkostoitumisen kanava”, Nummenmaa näkee.

”Raviurheilu on monessa maassa haastavassa tilanteessa, ja FEGAT pystyy varmasti olemaan omalta osaltaan kokoava voima.” Mitja Nummenmaa

Tuoreen pääsihteeripestin lisäksi Mitja Nummenmaa jatkaa myös FEGAT:n hallituksessa, johon hänet valittiin ensimmäisen kerran viime vuonna.

Järjestön puheenjohtaja on hollantilainen Fred Handelaar ja ensimmäinen varapuheenjohtaja itävaltalainen Sabine Klettenhofer.

Nummenmaa kertoo, että liiton rahastonhoitajana toimivalla Klettenhoferilla oli merkittävä rooli FEGAT:n hiljattain kohtaamassa, hyvin yllättävässä tilanteessa.

”Viime vuonna selvisi, että koko järjestöä ei oltu koskaan virallisesti perustettu”, Nummenmaa nauraa.

Asia tuli ilmi, kun liitolle piti perustaa uudet pankkiyhteydet. Aiempi tili oli yli 30 vuotta puheenjohtajana toimineen ruotsalaisen Claës Ljungin hallinnassa. Vaikka FEGAT on toiminut jo 70 vuotta, sen perustamisesta tai virallistetusta olemassaolosta ei löytynyt dokumentteja mistään.

”Pankkivalvonta on tarkentunut viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana hurjasti, eikä asiaa meinattu saada millään kuntoon. Onneksi Sabine Klettenhofer lopulta sai homman hoidettua”, Nummenmaa selvittää.

Vanha FEGAT lopetettiin virallisesti kahdella kokouksella. Mitja Nummenmaa onkin uuden, virallisesti perustetun FEGAT:n ensimmäinen pääsihteeri.

”On ihan otettu fiilis, että kokous yksimielisesti katsoi minun ja Suomen ansaitsevan tällaisen tehtävän.”

Pääsihteerin rooli on vaihdellut FEGAT:n matkan varrella suuresti. Claës Ljungin puheenjohtaja-aikana pääsihteerillä on ollut enemmän tekninen rooli, kun taas takavuosien pääsihteeri, sveitsiläinen Fredy Moder oli omana aikanaan koko liiton kasvot.

”Joka tapauksessa ajatus on, että liitto on muutakin kuin ohjastajakisojen järjestäjä. Raviurheilu on monessa maassa haastavassa tilanteessa, ja FEGAT pystyy varmasti olemaan omalta osaltaan kokoava voima”, Mitja Nummenmaa näkee.