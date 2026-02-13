Lukijalta: Onko turpakosketusasetus jo pohjakosketus? Etenkin ikäihmisten pitopaikoissa näkö- ja kuuloyhteydet pätkii, kosketusetäisyydestä puhumattakaan, vertaa Arto Tahkola ihmisen ja eläimen hyvinvointia koskevia vaatimuksia.

Aasi voi toimia hevosen kumppanina, sanoo asetus. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Mielipide | Politiikka Lukijalta Arto Tahkola

Turpakosketus on nyt määritelty hevoselle ihan lakisääteiseksi kansalaisoikeudeksi vuoden 2026 alusta. Hevosella on oltava toinen hevoseläin kaverina. Kaveri voi olla hevonen, muuli tai peräti aasi.

Joku varmaan ihmettelee, kuka aasi on moisen säännön keksinyt. Mutta tämä on ihan Suomen virallinen valtioneuvoston tekemä asetus.

Hevoselle pitää tarjota mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä näkö- ja kuuloyhteys pitopaikassa tapahtuvaan toimintaan eli mahdollisuus havainnoida ympäristöään. Ei huono tavoite.

Pitäisköhän ihmisillekin säätää samanlainen laki. Etenkin ikäihmisten pitopaikoissa näkö- ja kuuloyhteydet pätkii, kosketusetäisyydestä puhumattakaan. Aikamoisia turpakäräjiä on käyty, kun hyvinvointialueet siirtävät vanhuksia satojen kilometrien päähän tutun ”turvallisesta” sosiaalisesta ympäristöstään.

Jos käy niin ikävästi, että hevosen kaveri kuolee, tulee kiire. Laki nimittäin määrää, että joku aasi on saatava kuolleen tilalle jo 12 viikossa. Hän voi olla myös muuli, sanotaan laissa. Hevosta ei jätetä.

Voikohan lämminverinen ori mennä kaveriksi suomenhevostamman kanssa? Etenkään jos lämminverinen tulee suoraan etelän maista ja turpapaikan haku on kesken.

Syö kuin hevonen, sanotaan hyvän ruokahalun omaavasta, usein miesoletetusta henkilöstä. Hevonen se vasta syökin kuin hevonen. Ja kaksi hevosta syö jo niin, että moni hevonen on laitettava myyntiin tai meetwurstiksi.

Mutta onko tosiaan niin, etteivät huoltajat huolehdi hevosista ilman kansanedustajien ohjeita? Hirnuuhan tälle jo EU-byrokraatitkin.

Milloinkahan saadaan pohjakosketus tähän loputtomaan sääntöhevosteluun?

Arto Tahkola

toimitusjohtaja

Kempele