Ilmastokestävä metsä syntyy uusilla hoitosuosituksilla – näin käytännöt muuttuvat
Metsänhoidonsuosituksiin liittyvät maksuttomat koulutukset käynnistyvät ympäri Suomen.
Tilaajalle
Metsä
|
Metsänhoito
14.2.2026
11:00
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
ilmastokestava metsanhoito
metsanhoitosuositukset
metsanomistaja
Tapio Oy
metsanhoidon koulutus
