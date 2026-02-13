Vahvoja suosikkeja ja haastavia kohteita jackpot-kierroksella Kolmen paalun voltteina ajettavat Voimaeläincup-finaalit tuovat Turun T75-kierrokselle mukavasti lisähaastetta. Vihjerivin tukipilareiksi rastataan viime starteissaan jättikuntoa esittäneet Star Photo S ja Kukkarosuon Kurko. Jackpot-rahaa on potissa 75 000 euroa.

Pasi Teinin valmentama Kukkarosuon Kurko on lauantain luottohevosia. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravivihjeet Teemu Hyvönen

Suomenhevosten Voimaeläincupin finaali avaa kierroksen, ja mahdollisia voittajia löytyy joka paalulta.

Taarin Toivo ei taida pystyä puolustamaan sisäradalta keulaa, mutta on viime näyttöjensä turvin niukka suosikki. Pikkukavaljeeri koki viimeksi tappion selvänä suosikkina, mutta kyse oli lähinnä vastustajien hyvyydestä.

Karsinnassa hankalista asemista hyvin kirinyt Tunnelma sekä pitkän pakin Conrad Ljung ja Aronaks ovat kiinnostavimmat varmistukset.

Viimeksi hulppealla tyylillä johtopaikalta karannut Star Photo S on kiinni keulavoitossa toisessa kohteessa. Sisäradan Time Match saattaa yrittää torjua suosikin kiihdytyksessä, mutta se voi vaatia liian kovan latauksen alkuun.

Kolmoskohteen ykköshevonen on viime syksyn Kasvattajakruunussa yllättänyt The Lost Battalion. Vauhtikestävä ruuna teki tosi hyvää työtä kahdessa viime startissa ja sai arvonnassa riittävän hyvän lähtöpaikan.

Kärkipään juoksuasemia hakevat Fortunewheelgarden ja Black Revenge ovat ensimmäiset varmistukset. Coolman Evo pystyy voittamaan takarivistäkin, ja viimeksi rajun kuntonäytön alkulaukan jälkeen antanut Ken's Carlos kuuluu ykkösradalta kupongille.

Kukkarosuon Kurko saa luottamuksen neljännessä kohteessa, vaikka tiedossa voi olla paljon lisämetrejä. Ori voitti Vermossa kovavauhtisen lähdön, eikä joutunut antamaan kaikkeaan. Viime kuntonäytöt ovat tähän porukkaan melkeinpä ylivoimaiset.

Viides kohde yritetään selvittää kahdella rastilla. Flaps Out tähtää ulkoakin keulaan, mikä voi maksaa paljon riippuen eturivin muiden starttirakettien taktiikoista. Ruuna jatkaa loistokunnossa, vaikka kausi on sujunut tähän asti ilman voittoja.

Lapulle mahtuu myös kautensa vahvasti aloittanut Night Snowstorm.

Cheeky Shade sai kuudennessa kohteessa lähtöpaikkojen myötä ison edun muihin kovakuntoisiin, ja nyt voi olla keulajuoksun vuoro. Grand Circuit on vielä kääntämätön kortti Suomen puolella ja nousee Fortniten ohella mukaan kupongille.

Kahden takamatkan Royal Luca erottuu lämminveristen Voimaeläincupin suosikiksi, ja haastajalauma näyttää erittäin tasaiselta. Otetaan ruunalle neljä varmistusta, joista karsintavoittaja Mama Rock vaikuttaa suosikin isoimmalta uhalta.