Päivän ravit: Kriteriumin sankari kotiratansa valokeilassaTiistaina ravataan Mikkelissä, missä kilpaillan yhteensä yhdeksän lähdön verran.
Illan pääpeli on Toto5, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Illan mielenkiinnon kohteet kiinnittyvät lähtöihin kuusi-yhdeksän, jotka ovat nelivuotiaiden suomenhevosten Varsakunkku-karsintoja.
Ensin mainittu karsinta ajetaan oriille ja ruunille. Satakunta-ajon voittanut Siirin Toive pääsee tällä kertaa samalle viivalle muiden kovanaamojen kanssa, kun vastassa on muun muassa Kriteriumissa juhlinut kotiradan Camppari. Henri Bollström ohjastaa Seppo Suurosen valmennettavaa.
Tammojen karsintalähdössä starttaa suursuosikkina Kriteriumissa vahvasti toiseksi ravannut Retostella. Ville Koivisto jatkaa Niko Jokelan suojatin rattailla.
Illalla kilpaillaan myös Mikkeli Cup -karsintoja lämminverisille. Ximena ja Mission Impossible tavoittelevat kärkisijoja Toto5-kohteina ajettavissa karsinnoissa.
Mikkelin ravit alkavat kello 18.00. Toto5-pelin jättöaika päättyy kello 19.10.
Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan tiistaina Axevallassa. Peliaika päättyy kello 20.30.Artikkelin aiheet
