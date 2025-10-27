Milla Markkanen ohjasti Pohjoismaiden mestariksi – kisasta tuli viime metreillä jännitysnäytelmä Milla Markkanen oli voittaa kaikki osalähdöt, mutta viimeisen lähdön loppumetreillä tullut laukka veti kokonaiskisassa pelin jännäksi. Voitto varmistui lopulta tarkan pistelaskennan jälkeen.

Jaa Kuuntele

Milla Markkanen menestyy sekä montéssa että kärrylähdöissä. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Milla Markkanen on voittanut amatööriohjastajien Pohjoismaiden mestaruuden. Voitto ratkaistiin sunnuntaina Norjan Momarkenissa ajetussa kolmen osalähdön kilpailussa.

Voittajan kuuluttamista edelsi pitkä ja harras pisteiden laskenta. Tasapisteisiin yltänyt Norjan Emil Oftedal hävisi kokonaiskilpailussa Markkaselle, sillä norjalainen ei voittanut yhtään osalähtöä.

”Kaikki onnitteli jo etukäteen, mutta en uskonut ennen kuin voittaja kuulutettiin. Oli tosi hieno fiilis, ja muutama kyynel tuli tirautettua”, Markkanen kertoo voittoa seuranneena aamuna.

Markkanen voitti kaksi ensimmäistä osalähtöä vakuuttavaan tyyliin. Avauslähdössä Teach’emalesson otti keulat, ja johti kisaa alusta loppuun asti.

”Hevonen avasi keulaan helposti, ja lensi koko matkan. Se oli tosi pirteä ja voitto oli suoraviivainen.”

Suomen edustajat Milla Markkanen, Sara Hautamäki ja Suvi Vaittinen toivat lähdöstä Suomeen komean kolmoisvoiton.

Toisessa lähdössä takarivistä startannut Markkanen sai etukäteen vinkkiä eturivissä olevasta nopeasta lähtijästä. Tämän avulla Followthatdream E.P. sai hyvän lähdön.

”Eturivin viitosradalta lähtevästä hevosesta kyllä näki, että se lähtee liukkaasti, joten pääsin sen takaa hienosti läpi. Pääsin johtavan rinnalle, ja takasuoralla keulaan.”

Milla Markkanen sai kuin saikin tuulettaa tuoreena Pohjoismaiden mestarina. Kuva: Sara Hautamäen arkisto

Markkanen oli jo ottamassa kolmannestakin osalähdöstä voiton, mutta hänen hevosensa Ståle ei kestänyt ravilla aivan maaliin asti.

”Otettiin ensimmäisenä keulat, jotka annettiin Saralle. Kun Saran hevonen laukkasi viimeisen takasuoran alkuun, oma hevoseni oli viimeiset sadat metrit koko ajan sen tuntuinen, että se voi laukata milloin vaan”, Markkanen kertaa.

”Tuntui, että se vähän hölmistyi. Yritin pitää viimeiset 500 metriä hevosta hereillä, mutta en voinut lopulta mitään, kun paine hävisi ohjista. Harmitti, että ihan lopussa tuli laukka. Kunpa se olisi muutaman askeleen vielä ponnistanut.”

Markkanen oli onnellinen kokonaiskilpailun voitosta, mutta myös siitä, että Suomesta oli mukana pelkästään naisista koostuva joukkue.

”Onhan tämä kova juttu naisohjastajille yleensäkin. Toivon, että se Suomessakin kannustaa naisia ohjastushommiin.”

Mestarin mukaan järjestelyt Momarkenissa olivat huippuluokkaa.

”Kaikki oli tosi kivasti. Rata oli tosi mukava ajaa. Tykättiin kovasti. Hevosten omistajat ja valmentajat olivat tosi mukavia. Kaikki toimi hienosti ja oli helppoa.”

Paluu kotikonnuille alkoi heti maanantaiaamuna. Markkanen kertoo, että arki jatkuu normaalisti.

”Ihan normimeiningillä jatketaan. On töitä ja raveja. Kyllä varmasti juhlat pidetään kuitenkin jossain vaiheessa”, Markkanen toteaa.

Suomen joukkueesta Sara Hautamäki sijoittui kokonaiskilpailussa kolmanneksi.

Ruotsin menestyneimpiin amatööriohjastajiin kuuluva Peter Arnqvist narutteli lauantaina Euroopan mestariksi. Kuva: Ville Toivonen

Samana viikonloppuna Italiassa ajettiin miesamatööriohjastajien Euroopan mestaruudesta. Kisan voitti Ruotsin Peter Arnqvist. Suomen Jani Peräsalo oli kokonaispisteissä seitsemäs.

Neljän osalähdön EM-kisa päättyi Peräsalon kannalta hienosti, sillä hän ohjasti voiton kilpailun viimeisessä lähdössä.