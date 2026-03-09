Päivän ravit: Huikea tasoitusajo Kuopion euronelkussa Raviviikko aloitetaan Kuopion euronelkulla, jonka avauksessa on laatua kuin lauantailähdössä. Ruotsissa päästään yrittämään jackpot-rahan kotiutusta.

Sunnuntaina Santtu Raitala oli Cagnes-sur-Merissä kevätauringossa ajamassa Lightning Strideä. Maanantaina pihtiputaalainen on kilvanajossa Kuopissa kahdeksan hevosen kanssa. Kuva: Riku Niittynen

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Kuopiossa ohjelmassa on kymmenen totoravilähtöä. Euronelkku alkaa illan kuudennesta lähdöstä.

Euronelkun avaus on maanantailähdöksi laadukas tasoitusajo. Sydäntalven aikana selvää jälkeä tehnyt Popeye Tooma mahtuu kykyihinsä nähden maltillisella voittosummallaan vielä 60 000 euron paalulle.

Santtu Raitala pyrkinee Matias Salon valmennettavalla keulaan, eikä kukaan mahda uskaltaa asettua poikkiteloin. Paalulta avaa kautensa Jukka Hakkaraisen valmennuksesta starttaava Callela Callmeboss, joka on hyvän treenitalven jälkeen oletettavasti kehittynyt.

Takamatkalta löytyvät Popeye Tooman kovimmat haastajat. Tallikaveri Com Milton on tauluaan paremmassa iskussa, mutta kovimman haasteen antanee silti uuteen kukoistukseen noussut Felix Orlando.

Eija Sorviston hevoset ovat olleet alkuvuonna erinomaisessa lyönnissä. Popeye Tooman lyöminen takamatkalta käsin on iso vaatimus, mutta Tuukka Variksen ohjastama ruuna ottaa haasteen vastaan.

Santtu Raitala käväisi sunnuntaina Nizzan vauhtilähdössä ohjastamassa Lightning Strideä. Ajajaliigan ylhäisellä yksinäisellä on Kuopiossa kahdeksan ohjastustehtävää.

Ruotsin raviviikko potkaistaan käyntiin Axevallan iltaraveissa. Pääpelinä pelattavassa Toto64:ssa on ylimääräistä rahaa noin 135 000 euroa.

Toto64-pelin ankkuri löytyy monelle pelaajalle heti avauslähdöstä. Veteraanivalmentaja Per Henriksenin jenkkiruuna Memorial Fashion löysi viime kesänä ravirytmin, ja on tehnyt sen jälkeen vankkaa tulosta.

Arvontakone ei ole tällä kertaa ollut Carl Johan Jepsonin ohjastamalle hevoselle armollinen, mutta jos vanhat ongelmat eivät nosta päätään, on ruuna vahvoilla kisassa. Memorial Fashion on ensiaskeliltaan nopea, ja toisaalta vajaassa lähdössä ei ole liikaa kierrettävää.

Suomalaisvalmentajista Axevallassa on mukana Hanna Lähdekorpi, jonka tallista kisailee illan aikana kaksi hevosta.

Toto64 alkaa kello 20.30.