Menestysvalmentaja tuli metsästä melkein ilman uutista Petri Laineen paluu metsätöistä oli pettymys.

Petri Laine pyörittää hevostoimintaa Oriveden Eräjärvellä yhdessä perheensä kanssa. Tässä mukana Laineen puoliso Noora Ojanperä ja pariskunnan vanhempi tytär Ida Laine. Nuorempi tytär Emmi Laine oli kuvaushetkellä koulussa. Kuva: Rami Marjamäki

Alkuun pieni uutinen.

Ravikuningas Parvelan Retun ja sen menestyneiden tallikavereiden valmentajaa Petri Lainetta tavoiteltiin tätä juttua varten pari viikkoa.

Se on poikkeuksellista, sillä yleensä Petri Laine on hyvin tavoitettavissa. Jos Laine ei vastaa, hän liki poikkeuksetta soittaa takaisin.

Nyt hän vastasi parina päivänä sanoen, että soita toinen kerta, hän ei juuri pysty puhumaan.

Sen jälkeen Petri Laine ei vastannut puhelimeen. Eikä soittanut takaisin.

Mielenkiinto alkoi kasvaa.

Varmaan ollaan uutisen jäljillä.

Sitten Petri Laine soitti takaisin.

Onko uutista, kun et ole ollut tavoitettavissa?

”No ei oo mitään varsinaista uutista”, Laine vastasi. Nauroi vielä päälle.

”Ei ole ollut varaa puhua puhelimessa, kun on oltu saaressa tekemässä metsätöitä. Ei puhelinta kuule, kun moottorisaha soi.”

Nyt oli aikaa puhua puhelimessa, sillä metsätyökelit kuulemma loppuivat tältä talvelta.

Parvelan Retua ei ainakaan lähihetkinä nähdä kilparadoilla. Hannu Torvinen on superhevosen luottokuski. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Samaan aikaan ovat loppumassa myös talven treenikelit.

”Ajopaikat sulavat, ja kohta taidetaan ajaa vain kävelyä. Toivotaan, että tämä ei kestä kauaa. Yleensä sulaminen on mennyt viikossa, mutta viime vuonna taisi kestää kuukauden. Olosuhteiden mukaan kuitenkin on pakko mennä”, Laine summasi.

Parvelan Retun kuulumiset olivat suunnilleen samat kuin ennenkin.

Kolmen vuoden takaisen ravikuninkaan edellinen kilpailu on kesältä 2024. Petri Laine kommentoi Parvelan Retun tilannetta ympäripyöreästi.

”Se on kevyessä liikutuksessa. Aina tietysti ollaan pelko perseessä sen kanssa, kun sama jalka on reagoinut pari kertaa. Mitään uusia takapakkeja ei kuitenkaan ole.”

Laine puhui nimenomaan kevyestä liikuttamisesta. Äänensävy antoi ymmärtää, että vaakakuppi voisi olla kallistumassa siihen, että Parvelan Retua ei enää nähdä radoilla.

”Katsotaan nyt, miten se lähtee menemään”, Laine toppuutteli.

”Hevosen ehdoilla mennään. Tuollaisella hevosella ei voi lähteä kokeilemaan kuin jollakin aloittelijalla, että katsotaan, miten se starteissa lähtee menemään. Jos Retu tulee radoille, kaiken pitää olla reilassa, tai sitten ei vaan enää tulla radoille. Turha on lupailla mitään suuntaan tai toiseen.”

Petri Laineella ei ollut uutta kerrottavaa. Malin Kullbergilla oli häneltä kysyttävää Vermon Finlandia-raveissa vuonna 2022. Kuva: Ville Toivonen

Petri Laineen valmennuslistalla on neljä hevosta, jotka kaikki ovat suurkilpailuvoittajia.

Yhdeksänvuotias Siirin Valtsu voitti varsavuosinaan muun muassa Varsakunkun ja Pikkuprinssin.

Viime vuonna Siirin Valtsu voitti kolmesti. Kilpailukauden jälkeen Siirin Valtsulle tehtiin polvien tähystysoperaatio.

”Ensin oli tietysti toipilasaikaa, mutta sen jälkeen on päästy pikkuhiljaa ajamaan reippaammin. Hiittiä ei ole vielä ajettu, eikä se ainakaan keväällä vielä kilpaa juokse”, Laine kertoi.

Ainakaan treenivauhdeissa Siirin Valtsussa ei valmentajan mukaan ole eroa aikaisempaan.

”Sitten voi olla eri asia, kun aletaan ajaa kovempaa”, hän muistutti.

Siirin Valtsua treenataan kotona aina toisen hevosen takana ajaen.

”Kyllä sen kanssa pärjää, vaikka se meneväinen onkin.”

Pörnä-Pate on Petri Laineelle läheinen hevonen, sillä sekä sen isä että emä ovat hänen vanhoja menestyshevosiaan. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Petri Laineen nuoremmat valmennettavat ovat nyt nelivuotias Pörnä-Pate ja viisivuotias Siirin Toive. Pörnä-Pate voitti viime vuonna Varsakunkun ja Siirin Toive Satakunta-ajon.

”Talvi on mennyt ihan hyvin”, Petri Laine kertoi.

Lähiaikoina kilvanajoa ei kuitenkaan ole luvassa.

”Ainakaan Patella ei voi ajaa mitään muuta kuin ikäluokkalähtöjä, eikä sille ole sarjoja ennen toukokuuta”, Laine muisteli.

”Siirin Toiveella voisi ehkä ajaa jonkun rahasarjankin, mutta senkin kanssa menee ainakin huhtikuulle. Ei silläkään viitsi ihan tavallisia raharyhmiä ajaa, kun hevosella on vasta viisi starttia. Jostakin olisi kuitenkin hankittava rutiiniakin.”

Siirin Toiveeseen liittyen mystinen metsätyömies Petri Laine kertoi pienen uutisenkin. Viisivuotiasta oritta on tarkoitus käyttää tällä kaudella myös siitokseen.

”Ainakin periaatteessa siis, ja on sille muutama tamma varattunakin”, Laine kertoi.

”Sittenhän asia kuitenkin vasta kunnolla selviää, kun oritta ruvetaan hyppyyttämään, että toimiiko kaikki ja pelaako se hyvin.”