Seinäjoen tiistaiset ravit on peruttuSeinäjoen tiistairavit on jouduttu perumaan. Syynä on raviratoja näinä päivinä kiusaava kelirikko.
Seinäjoen raviradalla tehtiin päätös ravien perumisesta jo hyvissä ajoin. Rataolosuhteet ja sääennuste muodostivat ravien järjestämisen suhteen mahdottoman yhtälön.
”Ravipäivän ennusteiden mukaan auringonpaiste ja pitkälle iltaan jatkuva lämmin sää sulattaa rataa epätasaisesti, eikä rata ole turvallinen kilpailijoille”, Seinäjoen raviradan toiminnanjohtaja Jyri Saranpää kertoo tiedotteessa.
Ravien siirto torstaille tai toiselle radalle ei ole mahdollinen samasta syystä.
Raviradat ovat olleet viime päivinä kovilla lämpenevän sään vuoksi. Teivossa divisioonafinaalit saatiin käytyä läpi aikaistetulla aikataululla, mutta Jokimaan sunnuntairavit jouduttiin perumaan.
Porin perjantaisten ravien ilmoittautumisaikaa on jatkettu maanantaihin kello 12 saakka, joten ravien peruutuksesta kärsineitä valjakkoja voidaan ilmoittaa vielä vajaisiin sarjoihin.
