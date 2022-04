Suomen Toto75-karonkka: Always Ready toi Tommi Kylliäiselle uransa tuhannennen voiton Lahden Jokimaalla ravattiin kotimaan Toto75-kierros. Iltapäivän ykköslähdöt olivat lämminveritammojen Suur-Hollolan Best Lady sekä kylmäveristen Suomen Cupin finaali.

Always Ready loisti Jokimaan maalisuoralla. Tuhannen voiton klubiin liittynyt Tommi Kylliäinen vastasi ohjastuksesta. Kuva: Iita-Maria Ahtiainen / Suomen Hippos

MT Hevoset | Ravit 20:53 Toni Sarkama

1. Always Ready ja Tommi Kylliäinen

Toto75-pelin viidennessä kohteessa ajettiin kilpaa alusta loppuun. Alussa ottivat tiukasti yhteen pelisuosikki American Hero ja sisäpuolelta keulapaikan puolustanut Van Kronos, jolla Hannu Korpi ei ollut halukas luovuttamaan keulapaikkaa pois ja kiihdytys venyi. Avauspuolikas kaahailtiin aikaan 08,5. Vielä senkään jälkeen juoksupaikoista ei päästy sopuun ja tuhat metriäkin mentiin aikaan 10,5.

Toisessa ulkona sai mukavaa juoksua lähdön lopulta nimiinsä vienyt Always Ready, joka jäi toisen radan vetojuhdaksi 850 metriä ennen maalia Van Kronoksen romahdettua lopulta keskeytyskuntoon. Loppukurvissa nähtiin hieno mittelö rajun matkavauhdin todella hyvin kestäneen American Heron sekä hienossa vireessä tauolta palanneen Always Readyn välillä. Tästä kaksikosta jälkeen mainittu veti pidemmän korren. Quick Vald kiri lopussa toiseksi ja Sahara Sandstorm oli maalissa kolmas.

Voitto oli kotiradan Tommi Kylläiselle hänen uransa tuhannes voitto. Se tuli Hannu Laakkosen valmentamalla Always Readyllä, jonka omistaa ja on kasvattanut ML Stable Oy. Laura Laakkonen on hevosen hoitaja.

2. Willow Pride

Rata-arvonnan voittanut Willow Pride sai hyvän lähtöpaikan myötä vaivattomasti keulapaikan ja sen jälkeen selkeän ennakkosuosikin voitto näytti kovin todennäköiseltä. Lähtö sai kuitenkin uutta ulottuvuutta jo ensimmäisellä takasuoralla An-Dorran iskettyä keulahevosen ulkopuolelle. 10,5-avauksen jälkeen tahti pysyi edelleen reippaana, siitä piti huolen Antti Teivainen An-Dorran rattailla. Tuhat metriä ravattiin aikaan 12,5. Loppusuoralla An-Dorra putosi muiden kelkasta, mutta lähdön voitosta nähtiin silti todella tiukka kamppailu. Loppua tultiin neljän viuhkassa, josta Willow Pride piti sisältä voittoon ennen Stonecapes Queilaa ja Magical Princessiä. Club Nord Elit oli maalissa neljäs.

Ari Moilanen ohjasti tuttuun tapaan Markku Niemisen valmentamaa kahdeksanvuotiasta tammaa, jonka omistaa ja on kasvattanut I.M.T.-Talli Oy. Noora Tuula hoitaa hevosta.

3. Core

Suomen Cup -finaali keräsi jälleen kerran hienon osallistujajoukon kamppailemaan 15 000 euron arvoisesta ykköspalkinnosta. Pelisuosikki oli paalulta matkaan startannut Core, jolla oli alla viidestä viimeisestä startista peräti neljä voittoa ja yksi kakkossija. Hyvän startin saanut ori otti heti porukan komentoonsa, mutta se sai nopeasti haasteen takamatkan Hipsun Pojulta, joka yllätyshyökkäyksellä eteni aina keulaan saakka. Kaksikko vaihtoi lopulta kuitenkin juoksupaikkoja ja avauspuolikkaan täyttyessä Core siirtyi uudelleen johtoon.

Kolmas puolikas mentiin jo hurjasti 23,5-vauhtia ja takahevosen tehtävä oli tukala. Core piti lopulta loppuun saakka pintansa ennen hyvän juoksun tehnyttä Lumettajaa, joka haparoi lopussa, mutta pysyi kuitenkin askelillaan. Wellek kiri taustalta kolmanneksi. Johtavan kannasta loppusuoran puolivälissä kiritilat saanut Hipsun Poju laukkasi harmittavasti todella herkännäköisenä kesken totokamppailun.

Esa Holopainen ohjasti Seppo Suurosen valmentamaa ja Kaisa Tammisen hoitamaa oria, jonka on kasvattanut Ravitalli Suuronen Oy. Ravitalli Suuronen Oy on myös hevosen omistaja yhdessä Satu Kivelän kanssa.